Beatriz Sánchez llamó a la ambulancia para pedir una UVI Móvil para su madre, ya que no respiraba bien y perdía el conocimiento en su casa, en Vicálvaro (Madrid). Después de 13 minutos volvió a llamar porque la ambulancia aún no había llegado, a lo que la persona al otro lado del teléfono le respondió que "su madre se estaba muriendo y que ellos no podían hacer nada", según informa El Mundo. Este es un extracto de la conversación:

