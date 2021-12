La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de València ha acordado esta mañana el ingreso en prisión provisional de Alberto L. H., el abogado de 35 años detenido por el asesinato de su pareja, Cristina B. M., de 30, tras tomarle declaración en el centro hospitalario donde permanece ingresado. La comisión judicial se ha desplazado esta mañana hasta el Hospital Doctor Peset para interrogar al presunto asesino machista, quien sufrió lesiones al caer por el deslunado cuando trataba de huir de la vivienda de la calle Conde de Altea tras matar presuntamente a cuchilladas a su compañera sentimental el pasado viernes.

Aunque la orden de ingreso en prisión la ha dictado el juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de València, en funciones de guardia, la causa la instruye el Juzgado de Violencia número uno. La jueza ha acordado su prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, por un delito de asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación.

No había denuncias previas de Cristina B. M. contra Alberto L. H., el abogado y profesor universitario de 35 años acusado de acuchillarla hasta la muerte en la madrugada del viernes en su piso de la calle Conde de Altea de València y enmascarar luego el crimen tratando de huir por el patio interior de la finca, pero eso no indica que no hubiera violencia y maltrato antes del asesinato. De hecho, la mayor parte de las víctimas mortales de violencia machista no había denunciado nunca a su agresor.

La Policía y la jueza, por tanto, tienen claro que la motivación de este crimen es, sin duda alguna, machista. Sin embargo, los agentes del grupo de Homicidios y la jueza de Violencia sobre la Mujer número 1 de València tratan de aclarar cuál fue el detonante último, la excusa homicida.