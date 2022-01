Una mujer octogenaria murió la noche del sábado en la localidad de Miramar, en la comarca de la Safor, al sufrir un golpe en la cabeza tras ser empujada por su marido, también octogenario y, como ella, con movilidad reducida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y será la autopsia la que determinará las causas exactas de la muerte. La clave de las pesquisas está en conocer si se trata de un caso de violencia de género o de un fatal accidente algo que se espera que las pruebas forenses puedan aclarar.

Fuentes consultadas por Levante-EMV explican que la mujer no presentaba signos externos de violencia y que el hombre salió a pedir ayuda y se encontró con un repartidor de pizzas al que dijo "he matado a mi mujer". No existen antecedentes de violencia machista en la pareja y los informes que constan en manos de la Policía Local de la localidad sobre atenciones en la vivienda del matrimonio se centran en auxilios por caídas, ya que ambos tenían movilidad reducida: él se movía con andador y ella utilizaba muletas. Los testigos apuntan que era ella la que cuidaba de él, enfermo además de alzhéimer según los testigos consultados.

La alcaldesa, Pilar Peiró, espera que los resultados de la autopsia determinen "que ha sido un desgraciado accidente" y que no se trate de un caso de violencia de género, algo que extrañaría a los vecinos y vecinas por cómo era el comportamiento de la pareja.

La máxima autoridad municipal explica que en la localidad es un matrimonio "muy conocido" al que se conoce como "los abuelitos" que, aunque no son naturales de la localidad, llevan muchos años viviendo en el municipio, concretamente en la playa. "Todo el vecindario estamos conmocionados, eran una pareja muy entrañable que nunca ha dado problemas", indica Peiró.