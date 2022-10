La jueza de Instrucción número 3 de Sueca, en funciones de guardia, ha enviado esta mañana de miércoles a la cárcel a Alex C., el joven de 20 años arrestado el sábado pasado por matar presuntamente a golpes a Rafael Gausach, de 72 años, en casa de la víctima, en Albalat de la Ribera. El homicidio, cometido una semana antes del hallazgo del cuerpo, tiene como trasfondo la relación sexual y de convivencia esporádica entre víctima y presunto autor, así como las peleas habituales entre ambos, muchas de ellas provocadas porque el ahora encarcelado solía pedirle dinero a Rafael.

Alex C. ya había sido trasladado al juzgado el martes, pero la jueza decidió prorrogar 24 horas la detención, a la espera del informe preliminar de la autopsia, que no ha llegado hasta hoy a su despacho, ya que el forense no había concluido el examen del cuerpo.

La magistrada ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el acusado, que está investigado en una causa abierta por homicidio y robo en casa habitada, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV).

Tal como ha venido informando Levante-EMV, agentes del grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València, que han resuelto el caso en menos de 24 horas, detuvieron el sábado pasado, en un municipio de la Ribera, al presunto homicida. Ese arresto se producía a la semana del crimen, cometido el 15 de octubre, aunque el cuerpo sin vida de Rafael Gausach no fue hallado hasta el viernes siguiente, el día 22, cuando una vecina dio la voz de alarma.

Según las primeras investigaciones, el detenido, Alex C., mantenía una relación afectiva y sexual con Rafael, y de hecho se convirtió en el principal sospechoso del crimen desde el primer momento.

Los agentes del grupo de Homicidios asumieron la investigación del asesinato de Rafael Gausach en su domicilio de Albalat de la Ribera, nada más ser hallado. El hombre fue muerto a golpes y su cuerpo ocultado en una jardinera de la terraza de la vivienda, donde permaneció durante una semana sin que nadie se diese cuenta.

El cadáver fue descubierto pasadas las diez de la mañana del pasado viernes, después de que la vecina de la puerta de enfrente alertase al Ayuntamiento de Albalat por el fuerte hedor que provenía de la casa de Rafael Gausach, que vivía solo en uno de los pisos de la planta primera de la finca sita en el número 13 de la calle del Pont.

Los agentes de la Guardia Civil de Sueca pidieron a los bomberos que les franqueasen la entrada, ya que nadie más que Rafael disponía de llaves del piso. Una vez abierta la puerta, los agentes entraron y se encontraron con la casa llena de enseres, muy sucia y con desorden. También, salpicaduras de sangre en al menos una de las estancias.

Tapado con desechos en la terraza

Poco después, al revisar en profundidad la vivienda, salieron a la terraza del patio interior y fue allí donde localizaron el cuerpo sin vida de Rafael Gausach, un hombre muy apreciado y conocido en el municipio.

Según las fuentes consultadas por Levante-EMV, el cuerpo había sido ocultado en una jardinera de obra construida a partir de una de las paredes laterales de la terraza, de unos tres metros de largo. Además de tierra, habían cubierto el cadáver con una multitud de enseres y trastos viejos, entre ellos plásticos rotos, macetas y otros objetos de desecho. Esa es la razón por la que, a pesar de estar en la terraza del patio interior, al que tienen vistas el resto de los vecinos de la finca, nadie lo vio porque el cuerpo estaba totalmente tapado.

El cadáver estaba cubierto con plásticos, macetas y otros objetos de desecho, y la puerta del piso no había sido forzada

Habían tenido peleas anteriores

Ante esas circunstancias, y con la certeza de que se trataba de una muerte violenta, los agentes alertaron al equipo de Policía Judicial de Sueca, que, tras acudir, confirmaron que se trataba a todas luces de un asesinato, así que se puso en marcha el protocolo para estos casos y se pidió la presencia del grupo de Homicidios de la Comandancia de València, así como de los especialistas del laboratorio de Criminalística.

El levantamiento del cadáver, especialmente laborioso por el avanzado estado de putrefacción del cuerpo y por el método de ocultamiento, no pudo realizarse hasta cerca de las 15.30 horas. El cadáver fue trasladado por orden del juez de Instrucción número 2 de Sueca, en funciones de guardia, al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde el sábado empezó a practicársele la autopsia, que ha concluido este lunes.

El examen forense ha confirmado que la muerte se produjo como consecuencia de los golpes, aunque también ha servido para detectar que tenía lesiones y contusiones más antiguas, por lo que se presume que ya habría tenido peleas anteriores con el joven ahora detenido.

Lo veían entrar y salir del piso

Desde el principio, los agentes del grupo de Homicidios centraron las sospechas en Alex, sobre todo después de hablar con los vecinos y allegados a Rafael, que era soltero y vivía solo, salvo cuando Alex C. se quedaba durante unos días en la vivienda. Fueron esos testigos quienes informaron a los investigadores que desde hacía meses frecuentaba la casa un joven con el que la víctima mantenía fuertes y constantes discusiones y peleas.