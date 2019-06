Canal Belén Esteban

La boda de Belén Esteban es muy importante. Superimportante. Una boda ya es importante aunque no sea la de Belén Esteban, y Belén Esteban ya es importante aunque no esté en su boda, pero cuando se trata de la boda de Belén Esteban entonces pasa lo que pasó el sábado, que fue un acontecimiento superimportante. Megasuperimportante.

Gracias al servicio público que presta Telecinco desde hace lustros para que los ciudadanos podamos seguir al dedillo la vida y obra de esta mujer sin sustancia, nos pudimos enterar de todas las chorradas que rodearon el acontecimiento. Si cualquier día anodino ya nos cuentan todas las menudencias de su existencia diminuta, no podíamos permitirnos quedar sin darle y darle a la matraca de Belén Esteban y su boda, con lo importante que es la boda de Belén Esteban. Extramegasuperimportante.

Telecinco ofreció también todas las chorradas que rodean a las personas sin sustancia que rodean las chorradas que le pasan a la sinsustancia de Belén Esteban. Esas personas anodinas y sus chorradas son importantes porque sin ellas la anodina Belén Esteban no sería importante y la boda de Belén Esteban no sería tan importante como es Belén Esteban en su boda. Fue hermoso ver cómo el torbellino giraba con el mismo rentable ímpetu con el que había girado en la anterior boda de Belén Esteban, la anterior no boda de Belén Esteban, el pasado divorcio de Belén Esteban y la más pasada separación de Belén Esteban. Los bailes que más baila Belén Esteban no son aquellos de «¡Más que baile!», son los bailes que baila consigo misma sobre sí misma alrededor de ella misma con Telecinco tirando la peonza.

Está bien que Belén Esteban caiga, se recupere, vuelva a caer y vuelva a recuperarse de sus dependencias, pero no que supere la adicción a sí misma. Es importante que no pare la peonza, que siga girando en torno a sí como hasta ahora, que sea como Rogoflecto, el bailarín de «El lago encantado» de Les Luthiers, y sostenga Mediaset dando vueltas sin parar para llegar donde ya estaba. Ultraextramegasuperimportante.