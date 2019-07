Ha terminado la mejor edición de «MasterChef» de la historia. Tras la final de «MasterChef 7» deberíamos haber visto a Toñi Prieto, directora de entretenimiento de la corporación, recogiendo premios españoles, premios por el mundo y premios españoles por el mundo, pero no. En vez de eso vimos en el programa «RTVE responde» cómo unos telespectadores quejicas intentaban poner en un prieto aprieto a Prieto. La pobre tuvo que defenderse diciendo obviedades, como que los concursantes no eran cocineros magistrales, sino que habían ido allí a aprender cocina, y que preparar un plato catalán estando en Valencia no es ninguna ofensa a los dioses de ningún sitio. Debería haberse dejado de tonterías y centrarse en lo fundamental: desde esta edición, «MasterChef» hace a las personas mejores.

Hay partidos en el Parlamento que defienden que los niños estén vigilados en el cole por un control parental que evite que aprendan lo que sus padres no quieren que sepan. «MasterChef» es la solución a esta situación. Hay prevención hacia los profes porque, con sus estudios y su pluralidad ideológica, pueden ser muy peligrosos, eso lo sabemos todos. Pero nadie desconfía de un cocinero que todo el rato dice «maridar», «emplatar» y «dialoga». Y, sin embargo, un cocinero puede transmitir valores y sólidos conocimientos sobre el universo, la vida y todo lo demás que no pongan nerviosos a esos señoritos valientes que tienen miedo a que sus hijos sepan lo grande que es la vida y lo rico que puede estar un plato catalán cocinado en Valencia.

Valentín, finalista de «MasterChef 7» tiene la clave. Ha descubierto que estamos ante algo mucho más grande que un concurso. Además de terminar con más «conocimientos gastronómicos», ha dicho que también ha terminado con «más amigos y más cultura», pero sobre todo ha sentenciado que «MasterChef» le ha hecho mejor persona. Hagamos que «MasterChef 8» universalice esto y el Estado emitirá educación para la ciudadanía para todos en lugar de carísimos cursos de cocina para unos pocos.