Polifemo no entiende nada

Si algo debemos aprender de todos esos documentales sobre las dos guerras mundiales que se multiplican en la programación de Canal Historia o National Geographic como si fueran los panes y los peces con los que Jesús de Nazaret alimentó a una multitud, es que nada es para siempre o, como dice John Buchan en la novela «39 escalones» (magistralmente llevada al cine por Alfred Hitchcock), en los documentales históricos vemos lo fino que es el escudo de la civilización. Los momentos más interesantes de «The Walking Dead» o el desolador mundo de «La carretera» (película basada en la novela de Cormac McCarthy) tienen que ver también con esa terrible lección. Nada es para siempre, y mucho menos el escudo de la civilización.

Ni el fino escudo de la civilización ni, por supuesto, Dios impidieron el Holocausto, y ese escudo tampoco impidió que los hombres de «The Walking Dead» se convirtieran en lobos para el hombre en un mundo dominado por los zombis (los zombis no son hombres, del mismo modo que el cíclope Polifemo que devoró a varios compañeros de Ulises no es un hombre), ni pudo evitar que el oscuro mundo de «La carretera» en el que se mueven el hombre sin nombre y su hijo esté plagado de asesinos y caníbales. No es que la conciencia sea un «rollo burgués», como dice un personaje de la película de Woody Allen «Balas sobre Broadway», sino que la conciencia, la moral y la civilización (sean burguesas o no) son escudos muy finos y, sin escudos, no es difícil convertirse en Eichmann, asesinar a quien sea por un plato de lentejas y comer carne humana sin ser Polifemo. El glorioso perdedor Diego Alatriste dice que la vida es una mierda, una conclusión a la que nos conducen las reflexiones de Rust Cohle en la primera temporada de «True Detective» o la participación de Isabel Pantoja en «Supervivientes». Creo que no es exactamente así. El escudo de la civilización es débil y la vida a veces es una mierda, pero no ha estallado la III Guerra Mundial, no hay zombis en las calles, existen muchos jóvenes como Greta Thunberg que forman parte de nuestro universo moral y el Parlamento griego ha decidido pedir al gobierno que abra un procedimiento para exigir reparaciones de guerra a Alemania por los daños causados durante la ocupación nazi de Grecia. Aunque el escudo de la civilización es fino, el escudo de la historia es muy resistente. Polifemo, claro, no entiende nada.