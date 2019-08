Depardieu está gordo

Anteanoche La 1 emitió la última entrega de «Hoy no, mañana», un programa de humor que intercalaba sketches con las intervenciones de varios monologuistas. Como ahora tenemos la piel muy fina y sentirse ofendidito es deporte nacional, un portal web tuvo la paciencia de recopilar diferentes ejemplos de chistes y gracietas que para diferentes colectivos podían resultar ofensivos. Les hago un breve resumen para proponerles después un juego muy divertido.

Hubo en «Hoy no, mañana» chistes sobre los andaluces porque son unos vagos, las peluqueras porque forman una mafia que cobra tanto por quitar como por poner pelo, los chinos porque todos tienen la misma cara indistinguible, los funcionarios porque no cumplen su horario laboral, las secretarias que están buenas pero no saben ofimática, la Iglesia Católica porque se preocupa de que la clonación les quite la exclusividad de la concepción sin pecado, los testigos de Jehová y de los ateos porque si se hace un clon con ambos sale un tío que llama a las puertas sin saber pa'qué, y sobre Gérard Depardieu porque está muy gordo.

Y, ahora, el juego. Si hubiera personas con suficiente mala leche y tiempo libre como para buscarle las cosquillas a los humoristas, y quisieran denunciar que en «Hoy no, mañana» se produjo un delito contra sus sentimientos, ¿qué colectivos tendrían respaldo legal en su noble misión y cuáles no llegarían nunca a nada con tan loca pretensión? Para resolver este juego, deben tomar la frase «delito la ofensa a los sentimientos de los miembros de», y averiguar cuál es la única de las siguientes expresiones que la completa en nuestro ordenamiento jurídico: «una comunidad autónoma», «un oficio», «un país», «una cualidad física», «unas convicciones filosóficas» o «una confesión religiosa».

Quien acierte, de premio aprenderá que no pasa nada por echarse unas risas a costa de andaluces, peluqueras, chinos, funcionarios, secretarias, ateos, gordos y Gérard Depardieu, pero los sentimientos religiosos mejor ni tocarlos.