Crees que si deseas algo con fuerza el universo conspira para que realices tu sueño? ¿Estás seguro de que Jesús te ama, Alá es grande o Jehová es justo y castiga el mal? ¿Piensas que la naturaleza es buena y tiene un remedio para todos nuestros males? Ay, ay. Estás en la misma situación comprometida que quienes creen que el hombre no llegó a la Luna cuando ven el último capítulo de la tercera temporada de «Big Bang Theory».

Para los seguidores de «Big Bang», «The Lunar Excitation» es el capítulo en el que Sheldon Cooper conoce a Amy Farrah Fowler. Para los conspiranoicos lunares, es un torpedo en la línea de flotación de sus creencias: desde su azotea en Pasadena, los amigos emiten un rayo láser a la Luna que y reciben de vuelta un par de segundos después gracias a que rebotó en los espejos retrorreflectores que los Apolo dejaron colocadas en su superficie. Ese láser rebotado es un hecho indiscutible que llena de entusiasmo a Sheldon y compañía, pero que obliga a los conspiranoicos a replantearse sus creencias.

La 1 emite la séptima entrega de «Lazos de sangre», dedicada a la vida y milagros de la familia Larrañaga-Merlo. El verano pasado emitió ocho capítulos y nada podrá evitar que éste emita otros ocho. Da igual que hayas deseado con todas tus fuerzas que una tele pública no dedique sus recursos a hablar de la familia Iglesias-Preysler, porque el universo no conspiró para evitarlo. Jesús no evitó que TVE hablara de los Rivera-Ordóñez a pesar de lo que nos ama, Alá no fue capaz de librarnos de los Martínez de Irujo a pesar de lo grande que es, y Jehová no castigó con su ira a quienes emitieron la saga de Chipiona a pesar de lo justo que es castigando el mal. La bondadosa naturaleza, por su parte, pasa de todo y ni siquiera nos alivia el daño un emplasto de aloe vera, que ya es decir.

Hubo una vez en Frigia un nudo más difícil de desamarrar que los lazos de «Lazos de sangre». Alejandro Magno no lo deshizo, se libró de él con un tajo de espada. Cuando empiece «Lazos de sangre», recuerda que tanto monta.