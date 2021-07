"Somos el islote de la música española"

El cantante madrileño asegura que no le importa lo que diga la gente. Ejemplo de ello es «La broma infinita», el cuarto álbum de Taburete, el más melancólico y maduro de la banda. En él, Willy ha dedicado una canción a su madre y ha ironizado sobre la mala fama del grupo. «Nos han dicho mucho lo de pijos sin talento, pero ya llevamos cuatro discos»

Acabáis de empezar una nueva gira. Pero ¿cuándo acabó la última y empezó la siguiente?

Es difícil de decir (ríe). En febrero empezamos una gira de teatros y al final hemos decidido enlazarla con la de grandes escenarios. Solo 20 días de parón.

Habéis hecho muchos directos durante la pandemia. ¿Crees que ha jugado un punto a favor el estilo de música de Taburete? ¿Os ajustáis mejor que otros grupos al formato acústico que exige la pandemia?

Que va. Algunas bandas han preferido dejar de hacer conciertos porque no estaban permitidos los grandes aforos. En cambio, nosotros teníamos claro que queríamos tocar sí o sí. Llevábamos desde 2020 sin tocar y este año queríamos subirnos a un escenario como fuera.

Pero no siempre sale rentable...

Hacer una gira de teatros es algo arriesgado. Nosotros somos ocho en la banda y detrás tenemos a mucha gente. Económicamente no era lo mejor, pero si queríamos que todo fuese a rodar en el futuro teníamos que empezar por algo. Hemos sido uno de los pocos grupos de España que ha hecho toda una gira de teatros y ahora tenemos más de 40 conciertos hasta septiembre. La gente sigue con ganas de pasárselo bien, con o sin virus. Espero que poco a poco los conciertos se vayan pareciendo más a lo que eran antes de la pandemia.

El coronavirus ha puesto en jaque el formato presencial. ¿Os habéis sentido obligados a reinventarnos? Lo digo porque acabáis de iniciar una especie de ‘docuserie’ sobre vuestra gira en las redes sociales.

Sí, nos hemos reinventado. Para nosotros, tocar en formato reducido era más propio de cantantes de 50 años, con mucha experiencia. Hemos intentado darle la vuelta a todo. Personalmente, la situación me ha obligado a entender cómo son los conciertos íntimos. Yo siempre buscaba que la gente saltase, gritase y cantara. Ahora, tengo que concentrarme en la música.

En cada región hay unas restricciones diferentes. En la C. Valenciana, el público debe permanecer sentado y con la mascarilla puesta.

Sí. Nosotros echamos de menos que la gente pueda estar más desinhibida, echándose unas copillas mientras ve el concierto aunque sea (ríe). De València siempre sacamos muy buenas sensaciones. En el concierto que dimos en el Palau de Les Arts la gente se agarraba a la silla para no levantarse (ríe). No puedo decir que sea lo mismo que antes.

¿Crees que la administración tiene que atreverse a organizar directos con controles sanitarios?

En Barcelona ha habido ejemplos muy interesantes. Se ha demostrado que los conciertos con mascarilla y test de antígenos son seguros. Creo que las administraciones deberían concentrarse en buscar soluciones.

Hace poco que habéis sacado «La broma infinita». ¿Es vuestro disco más maduro?

Sí, y el más diferente. Al principio éramos más de hablar de las borracheras y de la fiesta. Pero La broma infinita es un disco más melancólico. Creo que las mejores letras que he hecho para Taburete están en este disco. Para mí, es el mejor trabajo que hemos hecho, pero eso no quiere decir que Taburete se vaya a quedar en este estilo. Posiblemente volvamos a dar caña.

¿Era un momento que daba para la reflexión?

Necesitaba hacer un disco más tranquilo, casi confesional.

¿Te sientes más confiado a la hora de hablar de ti mismo a través de Taburete?

Siempre me ha dado mucha vergüenza abrirme. Por abrirme me refiero a confesar que estoy jodido o cosas así. Por eso, siempre he preferido disfrazar mi vida en las letras de Taburete, aunque fuera un poco. Pero cada vez me importa menos.

De hecho, le has dedicado una canción a tu madre, Rosalía Iglesias. El tema se llama «Mamá».

Nunca me imaginé que haría algo así. Es una canción donde no escondo nada. Ya no me importa lo que diga la gente.

Lleváis cinco años haciendo música y habéis lidiado con una presión nada convencional a causa de tu situación familiar. ¿Crees que el eco en los medios ha beneficiado a Taburete?

No te entiendo.

¿El hecho de que te metieran tanta ‘caña’ en las redes sociales y en los medios ha favorecido el éxito de Taburete?

Hemos demostrado que no. Los haters siempre están. Me dan igual.

Normalmente, a los grupos les suele afectar más lo que digan los medios o las redes sociales durante los primeros años. ¿La presión mediática os ha hecho más fuertes?

Sí, nuestra capa de protección es más gruesa. Siempre lo hemos llevado bien. Mientras que los haters intentaban ridiculizarnos, nosotros estábamos agotando las entradas de los conciertos. La presión mediática ha sido alta, sobre todo porque los medios hablaban de cosas que no tenían nada que ver con la banda. Siempre hemos decidido quedarnos con lo bueno. Los malos comentarios no destruyen ni el trabajo de Taburete ni el ánimo de los que quieren ir a los conciertos.

Para este disco habéis escogido una ilustración política de Paweł Kuczyski. De hecho, es una de las más conocidas. En ella, aparece una oveja negra que camina hacia una limusina, mientras otras ovejas de color blanco la observan de reojo. ¿Qué queríais reflejar con esto?

Muchas veces nos hemos sentido fuera de la gran masa. Unos bichos raros. De hecho, la prensa nos lo ha hecho saber. Aunque Taburete también ha puesto su granito de arena. Siempre que nos han preguntado a alguno sobre nuestra opinión, siempre la hemos dado sin temor a meternos en jardines. Igual no nos teníamos que haber metido pero el caso es que nos daba igual. Siempre nos hemos sentido un islote dentro de la música española. Aunque se metan con nosotros, seguiremos. Estamos orgullosos de ir por libre.

El disco se llama «La broma infinita».

Claro. Nosotros somos esa broma infinita. Nos han dicho mucho lo de pijos sin talento. Pero ya llevamos cuatro discos y cuando acabemos esta gira de verano nos meteremos al estudio para grabar el quinto. Sin embargo, la broma continúa.

¿Vale la pena llevarse tantos golpes?

Sí, porque este es el mejor oficio del mundo.

Ahora el trabajo del músico está íntimamente ligado al mundo de las redes sociales...

Hay que aprender a separarse un poco de ellas. Tengo muy claro cuando tengo que ver las redes, cuando mi estado de ánimo puede soportar el mal rollo. Se habla mucho de los haters de Taburete, que son muchos, pero los fans son más.