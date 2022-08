La vendimia se viste de blanco

Es habitual con la llegada de la vendimia que las bodegas celebren alguna jornada festiva para dar la bienvenida a la nueva cosecha de uva. Desde hace algo más de una década, Bodegas Hispano+Suizas mantiene una tradición (solo interrumpida con motivo de la pandemia) que supone el inicio «oficioso» de la vendimia en los viñedos que nutren a la firma con sede en Requena.

La «Fiesta Blanca» de este año ha superado todas las expectativas. Con el cartel de ‘completo’ y un aforo de más de trescientas personas, la bodega valenciana volvió a sorprender a propios y extraños hace ahora una semana con un evento que aunó gastronomía, música, buen ambiente y los mejores vinos y cavas que se elaboran actualmente en la ámbito de la Comunitat Valenciana.

Este año se ha desplazado al evento público procedente tanto de la zona como de Sevilla, Albacete, Cuenca o Madrid, aunque muchos winelovers no han podido asistir al no quedar plazas disponibles. El propietario y director técnico de la bodega, Pablo Ossorio, lamentaba no poder dar acceso a más gente, pero «no podemos ampliar el aforo, nuestra bodega tiene el tamaño que tiene y todo ha de salir con la calidad a la que tenemos acostumbrados a nuestros amigos desde que comenzamos a elaborar nuestros primeros vinos».

La Fiesta Blanca de este año contó con el catering de El Yantar, que estuvo acompañado por los grandes vinos y cavas de Hispano+Suizas, entre ellos el rosado Impromptu (considerado el mejor rosado de España) o el blanco Finca Casa Julia (el primer Albariño mediterráneo con DO Valencia). El fin de fiesta estuvo amenizado por los grupos locales Asesinos de la Rumba y Señor Miyagi. Además se homenajeó al requenense Jesús Cervera y se nombró Reina de la Vendimia de Hispano+Suizas a Marcela Iranzo, reina a su vez de la LXXIII Fiesta de la Vendimia de Requena.