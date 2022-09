El Médico, una obra de arte sobre el escenario

L a vida del pequeño Rob J. Cole cambia el día que queda huérfano y descubre que posee el don de predecir la muerte. Adoptado como aprendiz por un cirujano barbero, Rob recorre Inglaterra descubriendo la vida, la disciplina y la curiosidad por aprender. Con diecinueve años, un médico judío le habla de Persia, donde existe una escuela de medicina dirigida por el mejor médico de la época: Avicena. Rob parte hacia la aventura dispuesto a cruzar medio mundo para convertirse en médico. Mientras viaja en una caravana a través del desierto conoce a Mary, una chica escocesa que le hará recordar sus orígenes y marcará sus planes de futuro. Nada será fácil para Rob en Ispahan, ni hacerse pasar por judío para que se le permita estudiar ni su relación con el Sha, que se encapricha de su amistad. Pronto se convierte en un alumno aventajado de Avicena, pero una plaga, la guerra y un rey déspota pondrán a prueba la vida de Rob. Sólo la amistad, su vocación y el amor le empujarán a sobrevivir. ¿Les suena? Es la historia de «El Médico», la novela de Noah Gordon (1986) que, convertida en musical y tras triunfar durante dos temporadas en Madrid, aterriza en València durante las tres próximas semanas -del 21 de septiembre al 9 de octubre-.

En este espectáculo, el público hará un viaje desde Londres hasta Persia en pleno siglo XI, una época fascinante pero difícil, donde el conflicto entre las religiones cristiana, judía y musulmana era muy latente. A adentrarse en ese viaje, en parte, ayuda el vestuario creado por el diseñador Lorenzo Caprile. «Más que intentar ser fiel a una época, que es lo que se hace más en el cine, en El Médico he intentado ponerme en la cabeza del público medio y he pensado qué idea pueden tener de cómo sería la inglaterra medieval, una caravana en el desierto o una Persia de fantasía», explica el autor de 490 trajes que son auténticas piezas de museo. «Todos tenemos nuestras ideas preconcebidas, incluidas por el cine, la publicidad... y he intentado traducir eso. Si hubiera sido absolutamente fiel a la época no habría sido todo tan vistoso ni tan visual», añade.

El espectáculo, una superproducción en la que se han invertido cuatro millones de euros, cuenta con el beneplácito del escritor quien, al escuchar la música por primera vez, aseguró que «la emoción de la novela ha conseguido traspasar a la música para que pueda oír mi libro. Estoy encantado de que los lectores ahora puedan experimentar las aventuras de Rob J. Cole de una manera nueva y maravillosa».

El musical, con la orquesta más grande del teatro musical español con más de 40 artistas entre actores y músicos en directo junto a un equipo de más de 75 personas, está producido por Dario Regattieri, a través de la productora beon. Entertainment, y cuenta con la dirección artística de Ignasi Vidal. Es un musical creado por Iván Macías y Félix Amador. La dirección musical está también a cargo de Iván Macías, mientras que la dirección vocal la ejerce Gerónimo Rauch. Por su parte, Mercedes Rus se encarga de la dirección de la gestión. «El mérito está en aprovechar la capacidad artística de los grandes creativos de nuestro país, para fomentar y dar plataforma al talento, creando espectáculos de toda índole. De esta manera, la gran fortaleza reside en nuestro potencial como creadores de ideas originales propias, lo que nos permite ser exportadores de historias, en lugar de importadores», explica el productor Dario Regattieri. «La idea de crear un musical a partir del bestseller mundial de Noah Gordon nace de Iván Macías, compositor musical, quien logra convencer a su amigo Félix Amador para escribir el libreto y crear así un espectáculo original y fascinante. Tal fue su entusiasmo que consiguieron que el mismo Noah Gordon se decidiera a formar parte del proceso creativo, aportando innumerables ideas para transformar la novela en un espectáculo de teatro musical», relata. La superproducción, el musical más galardonado de los últimos años en España, ya que recibió once premios Broadway World, incluidos Mejor Musical y cinco Premios de Teatro Musical, ya está preparada sobre las tablas del teatro Olympia.