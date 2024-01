«Tener ego es quererse a uno mismo»

La actitud no siempre se lleva por dentro. El rock and roll tiene la capacidad de exteriorizar una manera de vivir. Un sentimiento. Carlos Tarque de esto sabe mucho y decide desmarcarse del foco de M-Clan para mostrar en su proyecto en solitario sus inquietudes. Música de nicho no apta para todo tipo de oídos, pero que sigue generando expectación por todos los lugares del país.

Presentas tu disco Vol. 2 en la sala Moon de València el próximo 26 de enero. ¿Afrontas diferente tus conciertos en solitario que cuando giras con M-Clan?

Totalmente. Es otro público y es otra banda. Son conciertos en los que tienes que salir a dejarte la piel y siempre intento poner lo mejor de mí. Al ser un proyecto más nuevo, hay que picar un poco más de piedra. Con M-Clan ya está todo dicho. Además, la música que hago ahora va dirigida a un público más minoritario.

¿Necesitabas este proyecto para conseguir mostrar sus inquietudes musicales?

Sí, el proyecto de Tarque es una forma de hacer música que me conecta con mis raíces. Es como un reencuentro conmigo mismo. Yo tengo claro que no es una cosa innovadora, no es un estilo que esté contando muchas cosas nuevas. Pero llega un momento en el que es algo más espiritual que otra cosa.

La vuelta de un sonido clásico tiene algo de innovador.

En parte es cierto. Pero en los años 60, por ejemplo, cuando salieron los Grateful Dead y todos estos grupos de California que parecía que estaban inventando algo, en realidad hacían música country. Estaban bebiendo del pasado. El hecho de mirar atrás en cosas no quiere decir que uno no esté haciendo cosas nuevas. También te digo, para mí no es nada revolucionario, pero seguramente hay chavales de 16 años que descubren a Tarque y se sorprenden. Para ellos sí puede llegar a ser una pequeña revolución. Más cuando a veces hablamos de cosas un poco más profundas de lo que se está hablando en la música actual y mainstream que sale.

¿Te sientes raro en un mundo en el que la música mainstream no sigue la misma dinámica?

Mi música nunca ha seguido dinámicas, siempre he sido un rara avis. Es verdad que con M-Clan conseguimos que nuestra música se pusiera de moda en un tiempo, pero no era lo que nos interesaba. Lo malo de estar de moda es que luego pasas de moda. Sin embargo, si eres un clásico, siempre estarás ahí.

¿Tantos años al frente de M-Clan acaba pasando factura?

Con tantos años, la música deja de ilusionarte. Cuando llevas 30 años con un grupo, te falta frescura e ilusión. Por eso el proyecto de Tarque me hace tener una energía especial. Es como tener un hijo nuevo.

Lo bueno de M-Clan es el beneficio que se le puede sacar...

Por supuesto. Yo he tenido una buena vida y me he podido comprar una casa gracias a M-Clan. Al final, no es una vida de estrella del rock que se compra una mansión en Beverly Hills ni nada de eso. Es tener acceso a poder buscarte la vida con la música. Y luego es verdad que hay un público que nos sigue desde hace tiempo puesto que somos buenos en lo que hacemos.

Es un grupo que no ha caído ni con la cultura de la cancelación de las redes sociales.

Exceptuando «Carolina», nuestra canción más famosa, tampoco somos un grupo que haya tenido nunca una gran polémica en cuanto a las letras. En esta que te comento, alguien cuestionaba que era una canción machista. No lo sé, a lo mejor sí. Pero claro, es que casi todo es machista. Es una canción que no habla de abusar ni de maltratar a nadie, pero sí que puede tener un tinte machista porque casi toda la sociedad lo es. No me arrepiento en absoluto de haber escrito esa ficción. Es una historia, no es ni una apología ni una vivencia propia. Albert Pla decía que las canciones son más juzgadas que las películas. Parece que en las canciones tú eres el representante de esa idea y en realidad el cantante es solo un tío que está contando una historia. Historia que, por cierto, ha gustado mucho a las chicas, sobre todo a las jóvenes.

¿Cómo te mueves en este mundo de las redes sociales?

Me muevo bien, aunque el TikTok me lo tienen que llevar porque no lo entiendo. Las redes me gustan porque tienen una parte creativa y personal que pueden hacer que te comuniques con los demás, pero sin caer en la esclavitud ni en perder la cabeza. Sí creo que la gente que ha nacido solo con eso puede sufrir el riesgo de pensar que la vida es lo que ven en redes, y hay que tener cuidado con eso.

Me sorprende que menciones TikTok, donde predominan otros sonidos más alejados al rock and roll.

No es verdad porque en mis redes sociales solo suena rock and roll. Todo depende del algoritmo. Es normal que en las redes de un chaval de 16 años al que le gusta el reguetón no suene rock. A pesar de ser un estilo de vida para muchos, el rock and roll no deja de ser un estilo de música, una cosa que sigue existiendo y, hoy en día, el ocio nos muestra un mundo mucho más amplio. Lo que te quiero decir es que hay muchísimo rock and roll. Muchísimas bandas de rock and roll y muchísimos eventos que siguen apostando por esta música. Viene ahora el MadCool y los cabezas de cartel son Pearl Jam, ni Rosalía ni Bad Bunny.

¿El ego es imprescindible para el aura de un rockero?

Depende del uso que hagas del ego. El ego es imprescindible para ser tú mismo. Un poco de ego tiene que estar bien, quiere decir quererse a uno mismo.

¿Los momentos convulsos generan mejores músicos?

No lo sé. Los momentos convulsos generan movimiento y pensamiento. Y eso siempre es importante. Entonces no sé si buenos músicos, pero sí generan buenas ideas.

¿Consideras que el rock es ese canal musical generador de ideas?

Hay rock de todo tipo. Si hablamos de otros estilos como el reguetón, está claro que va hacia una dirección absolutamente hedonista, cosa que me parece fantástica. No tengo nada en contra del reguetón. Y en el rock hay muchas ramas. Está desde el rock and roll más simple y básico hasta el rock conceptual de Pink Floyd. Pero piensa en Chuck Berry, en su música no hay nada político, es simplemente hedonismo, sexo, droga y rock and roll.

¿Qué escucha Tarque más allá del rock?

Bueno, es que básicamente casi no escucho rock. Escucho muchísimo folk, jazz... La música son estados anímicos. Si estoy de fiesta, sí que me gusta escuchar a ACDC, Kiss, Van Halen, Guns N’ Roses o River Sons. Pero por la mañana no me pongo a Motorhead, escucho un disco de country o un disco de blues. La música está para degustarla como la comida. No puedes comer todo el rato cocido, tendrías un colesterol muy elevado.