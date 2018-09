Marcelino: "¿Miedo a Cristiano? Esa no es la palabra"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado este martes que sólo piensa en ganar a la Juventus este miércoles en la primera jornada de la fase de grupos, en Mestalla, y sin "renunciar a nada" de cara al objetivo de meterse en los octavos de final.

"Nuestra mentalidad es jugar cada partido para ganarlo. Sabemos el potencial de los equipos que nos vamos a enfrentar, pero estamos para competir e intentar pasar la fase de grupos entre los dos primeros clasificados. Pensamos en ganar a la 'Juve' y luego el siguiente, no renunciamos por supuesto a nada", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, afrontan este primer partido en la 'Champions' "con la máxima ilusión y ambición". "Este club ha trabajado apoyado y se ha unido mucho para poder disfrutar este momento, y no lo vamos a dejar pasar. Vamos con la máxima ambición de ganar, nos preocupa no sobreactivarnos de cara al partido, y si de algo vamos a pecar es de exceso", explicó.

Además, para él es "un honor y privilegio" jugar en la máxima competición europea por primera vez y hacerlo con el Valencia. "Es un sueño tras muchos partidos y años dirigiendo, pero cuando empiece a rodar el balón será un partido más, lo tomamos con la misma idea de poner soluciones al juego y con la ambición de ganar", reiteró.

Enfrente tendrán a un viejo conocido como Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus tras ser rival de los 'che' con el Real Madrid estas últimas temporadas. "Nos hemos enfrentado muchas veces a Cristiano y miedo no es la palabra. Estaremos pendientes de él pero su presencia en ningún caso va a cambiar nuestros planteamientos", aseguró.

"La 'Juve' es un equipo paciente que aprovecha los errores del rival para atacar. Pero tenemos que agredir ya que sin agredir no vamos a ganar. Tienen jugadores muy importantes, intentaremos presionar donde creemos que podemos ser más eficaces y luego atacar con velocidad y atrevimiento", aportó sobre cómo afrontarán el duelo.

Por ello, intentarán empezar bien el partido y "sin dudas con el balón". "Estamos convencidos de que nos va a salir un buen partido. Es para nosotros una gran experiencia, para un equipo que viene de casi tres años sin jugar 'Champions' la forma de crecer es jugar estos partidos", aseguró.

Sobre el rival, resumió su entidad de forma directa: "La Juventus es el mejor equipo en Italia sin duda, así lo dicen los resultados. Es un equipo competitivo, ganador, optimiza sus recursos y en situaciones de dificultad al final logra ser campeón de liga con aparente facilidad. Es uno de los principales candidatos a luchar por la 'Champions'".

Además, tuvo palabras de elogio para Massimiliano Allegri. "Es un entrenador que lleva nueve temporadas consecutivas jugando 'Champions', y sobra cualquier comentario. Estamos ante uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa", aseguró.

En cuanto al estado físico de sus jugadores, Garay queda fuera por lesión pero sí podrá contar con Murillo para la defensa. "Garay no está disponible para mañana, evoluciona muy bien de la lesión pero no ha entrenado durante bastantes días. No ha hecho todavía trabajo de campo. La perspectiva es que en poco tiempo esté. Murillo está apto y tiene experiencia, así que está en disposición de jugar", apuntó.