Marcelino tiene muy claro que Jaume es el portero del Valencia en la Copa del Rey. Pese a que el rendimiento del meta valenciano no ha sido el más idóneo en sus últimas apariciones, el entrenador confirmó ayer a Jaume tanto para el partido de mañana ante el Betis en Mestalla (21.00) como para una posible final.

«Si digo que Jaume va a jugar el 7 de febrero, el 25 digo lo mismo. Si no, estaría contando milongas. Y si no lo hubiera tenido decidido, no lo hubiera dicho. Va a jugar toda la Copa porque así está establecido desde el inicio, se lo digo al futbolista y no falto a mi palabra», afirmó ayer el técnico asturiano en rueda de prensa.

«Es un profesional extraordinario, un capitán ejemplar y un jugador del Valencia en el que tenemos plena confianza», añadió.

Marcelino espera poder contar con Geoffrey Kondgobia y José Luis Gayà para la decisiva cita de mañana. «Kondogbia arrastra un golpe en el tobillo, pero esperemos que esté disponible», decía, «y Gayà sufrió un desplazamiento del tabique ante el Leganés, pero se ha entrenado y creemos que también estará disponible y él decidiría cómo», en alusión a si el futbolista jugará o no con una máscara de protección.

«Aún no he pensado en la alineación porque tenemos que ver cómo evoluciona la gente», añadió.

La única baja del Valencia mañana será la del central argentino Ezequiel Garay, del que dijo que «tras su lesión muscular en el partido del pasado jueves esperemos que tenga una evolución rápida, si es antes del parón fantástico y si no después».

Para Marcelino, la clave ante el Betis será jugar con inteligencia y pasión, evitando caer en la ansiedad. «Este partido se juega con la cabeza y el corazón, pero por ese orden, porque si no, las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Hay que lograr la activación correcta para el máximo rendimiento sin ella no estaremos en la final», señaló.