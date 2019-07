El Valencia va a por Rafinha

El Valencia CF asegura ahora que no hay una decisión tomada de manera definitiva sobre el futuro de Kang In Lee, es decir, que tendría sus opciones de quedarse en la primera plantilla, y mantiene su interés por el futbolista del Barça Rafinha Alcántara, dos conclusiones de la reciente cumbre celebrada en Singapur con el máximo accionista. El club va a priorizar el rendimiento del equipo aunque hay un interés especial en que el jugador coreano tenga minutos y pueda desarrollar todo su potencial, de ahí que el plan en principio pasaría por una cesión a un equipo de primera división. Por lo demás, no está previsto negociar de manera inminente una renovación ni aumentar su cláusula, 80 minutos se considera suficiente.

Respecto al fichaje de Rafinha, es un futbolista que encaja en los planes y que según la información que tiene el Valencia CF está plenamente recuperado de su lesión de rodilla. No se puede hablar sin embargo de un desenlace inminente porque no hay acuerdo por el momento en el precio de salida y Mateu Alemany confía en que con el transcurso de los días las condiciones van a bajar.

Hoy, se puede decir que en el Valencia CF existe el convencimiento de que hay una plantilla competitiva más allá de las situaciones de mercado que se puedan dar de aquí hasta el 2 de septiembre. Gracias a la clasificación para la Champions por segundo año consecutivo no hay una necesidad urgente de vender porque las cifras cuadran, gracias al impulso de los ingresos de la UEFA, televisión y marketing fundamentalmente. El margen del Fair Play Financiero se va ampliar un poco respecto a la ytemporada anterior, ella cifra no es todavía definitiva, aunque la idea y el plan pasan por no aumentar el coste de plantilla ni hacer fichajes que rompan el equilibrio salarial.

Todo esto repercute en una posición del club mucho más sólida en el mercado. Está claro que hay siete u ocho clubes, muchos de la Premier, que en cualquier momento tienen capacidad para romper cualquier barrera, pero hoy no es tan fácil llevarse un jugador del Valencia y, por contra, el club es mucho más atractivo para los futbolistas que pueden venir. Ejemplos, Rodrigo y Maxi Gómez. Existe el convencimiento de que el hispano-brasileño se va a quedar, es feliz, está a gusto, es muy reconocido por compañeros y afición y tiene a un año vista la Eurocopa. El mercado manda, pero tiene que darse una oferta con mayúsculas para que todos entiendan como positiva su salida, que signifique un salto muy importante para el jugador y deje una cantidad que colme las aspiraciones del club.

El sacrificio de Maxi Gómez

Y en cuanto a Maxi, se puede decir que es el ejemplo del jugador seducido por el Valencia CF, por su nivel competitivo, la Champions y el nuevo rumbo con Marcelino y la actual gestión. En el club saben a ciencia cierta que ha dejado de ganar mucho dinero para mantener su compromiso de jugar en Mestalla a pesar de que su ficha está por debajo de los futbolistas que establecen el tope salarial, como son Parejo y Kondogbia.