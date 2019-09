Celades cocina dos nuevas jugadas a balón parado

El gol a balón parado de Rodrigo Moreno al Chelsea no fue una casualidad. Fue el primero pero no será el último. Celades puso en práctica su teoría del balón parado desde muy pronto. En su primer entrenamiento en pleno incendio del vestuario no atosigó a los jugadores con conceptos tácticos. Sin embargo, el catalán comenzó a trabajar la estrategia desde su segundo día. El jueves 12 de septiembre en la sesión vespertina. Apenas llevaba 24 horas en València y ya estaba encerrado con sus jugadores en el Antonio Puchades atacando y defendiendo jugadas de estrategia.

Su idea se reforzó de cara al grupo el pasado martes en Londres cuando el equipo consiguió la victoria gracias a una acción a balón parado. «No sé si en la etapa anterior se han trabajado, pero nosotros trabajamos el balón parado desde antes del partido del Barcelona», afirmó Celades dejando claro que no era una acción heredada de Marcelino García Toral. Dani Parejo engañó a toda la defensa del Chelsea y cuando todos pensaban que buscaría el segundo palo encontró a Rodrigo. Ayer el técnico ensayó dos nuevas jugadas más de cara a la visita del Leganés. El balón parado es la nueva norma.