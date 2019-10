Kang In jugará en el histórico partido en Pyongyang

Todavía no está claro como llegará la selección de Corea del Sur hasta Pyongyang, capital de Corea del Norte. Todo lo que rodea este histórico desplazamiento es secreto de estado por motivos de seguridad, lo que es seguro es que el partido se jugará después de que la federación norcoreana anunciara tras el sorteo de las eliminatorias que recibirá sin problemas a sus vecinos del sur casi tres décadas después. No fue así en la última ocasión en que ambos equipos se enfrentaron antes del Mundial de Sudáfrica, cuando el partido se acabó jugando en terreno neutral, en China. Y también es seguro, salvo lesión, que en el mismo estará el valencianista Kang In Lee, convocado por el seleccionador Paulo Bento y que buscará su estreno con la selección absoluta en partido oficial.

Las dos Coreas quedaron encuadradas en el grupo H asiático de clasificación para el Mundial de Catar 2022, junto a Líbano, Turkmenistán y Sri Lanka. Corea del Norte es líder gracias a sus dos victorias ante Líbano y Sri Lanka. Será mucho más que un partido entre dos paises que viven en un estado de tensión, casi prebélico, especialmente en zonas fronterizas. La última vez que Corea del Sur cruzó esa frontera para jugar en la capital norcoreana fue en 1990, para disputar un partido amistoso. Faltaban entonces once años para que naciera la joven estrella valencianista.

El propio Paulo Bento se refería recientemente a la dificultad de este partido para sus jugadores, especialmente por la atmósfera hostil que se pueden encontrar: «Cuando te preparas para cualquier partido, hay variables que puedes controlar y otras que no puedes controlar, y no tiene sentido preocuparse por cosas que no podemos controlar, porque no importa cuánto nos estresamos por ellas, no cambiará nada. Así que nos centraremos en las cosas sobre las que tenemos control y no desperdiciaremos nuestra energía innecesariamente».

El entrenador entiende lo que significa para los surcoreanos ver a su equipo nacional competir en Pyongyang, aunque explica que «mi trabajo es ayudar a mis jugadores a concentrarse en los partidos y ganar los seis puntos, no jugaremos solo contra Corea del Norte, también tendremos que prepararnos para enfrentar a Sri Lanka. Sé cómo se sienten los surcoreanos sobre este partido, pero lo más importante para nosotros es ganar».

Para Kang In Lee será la segunda convocatoria consecutiva después de obtener el Balón de Oro en el Mundial sub-20. Debutó en un amistoso contra Georgia el 5 de septiembre, aunque días después no tuvo minutos contra Turkmenistán en el primer partido de clasificación, en el que se impuso Corea por 0-2. Antes tiene por delante los partidos en Mestalla contra el Ajax, que este verano lo quiso fichar, y el Alavés, en los que seguramente Celades le dará minutos.