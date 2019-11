Valencia, Levante UD y Villarreal pactan 25 euros para la afición visitante

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo de reciprocidad con el Levante UD y el Villarreal CF, en el que las entradas para los partidos de esta temporada 2019/20 entre dichos clubes tendrán un precio estándar para la afición visitante. Las localidades se venderán a un precio de 25 euros para las butacas de la zona visitante, tanto en Mestalla, en el Ciutat como en La Cerámica.

Este pacto entre los tres clubes valencianos de LaLiga es un hecho sin precedentes, debido a que cada club imponía de forma unilateral un precio determinado para las aficiones rivales. La situación de los clubes provocaba que no hubiera un entendimiento entre las partes interesadas, aunque sí existiera voluntad de llegar a un acuerdo. Tanto en el caso del Valencia CF como en el del Levante UD, prácticamente se ocuparon todos los abonos disponibles para sus respectivos estadios. Además, tras la reforma en el Ciutat de València, la grada visitante se redujo a 421 localidades, frente a las 751 que había anteriormente. Concretamente, para el partido ante el Valencia, dispuso únicamente de 405 entradas, también por 25 euros.

La temporada pasada, los dos equipos de la ciudad del Turia no llegaron a un acuerdo total, pero la comunicación entre ambos había mejorado en referencia a otras temporadas. El club granota fue el primero en intentar llegar a un pacto para la primera y segunda vuelta, pero no hubo resultado positivo en las negociaciones, aunque sí se compartía la postura de no establecer precios desorbitados para los aficionados visitantes.

Los grandes beneficiados en todo este asunto son el aficionado, al que se le facilita el poder visitar los estadios rivales den la Comunitat Valenciana, y en consecuencia, el ambiente que se respirará en todos los derbis de esta temporada, en la que se ha promovido, más que nunca, la acogida a los aficionados del equipo visitante.