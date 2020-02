El Valencia pide la autorización para fichar un central

El Valencia CF ya está preparado para fichar al sustituto de Garay. El club cumplió este miércoles con el trámite de trasladar a la Federación Española de Fútbol la inscripción de un nuevo futbolista para cubrir la baja de larga duración de Ezequiel Garay, dentro del plazo de un mes desde que se produjo la lesión que existe para hacerlo. El club espera ahora que en dos o tres días tendrá el OK de la RFEF o de LaLiga para poder proceder al fichaje del central y en este sentido las negociaciones de César Sánchez con el Betis por el marroquí Zou Feddal están muy avanzadas, aunque no cerradas.

La solicitud va acompañada de toda la documentación referente a la lesión del jugador y el periodo establecido por los médicos para su recuperación, que está sin duda dentro de los parámetros que se exigen en estos casos porque Ezequiel Garay tiene para al menos seis meses hasta volver a jugar. El certificado, además, está expedido por un tribunal médico integrado al menos por dos facultativos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles, tal como establece el artículo 124.3 del Reglamento. A partir del momento en que el Valencia CF tenga la autorización, dispondrá de 15 días más para realizar el fichaje. Todo apunta a que el club no va a esperar tanto. Valencia y Real Betis negocian por Feddal y César Sánchez está cerca de cerrar el acuerdo por el que el jugador llegará cedido hasta final de temporada con una cláusula de compra que, salvo sorpresa, tendrá que ser obligatoria. Es este el punto que más está haciendo trabajar en la negociación, porque la idea del club pasaba por no comprometerse de cara a la próxima temporada. La situación, sin embargo, es de alarma en la defensa del Valencia CF.

Aunque el acuerdo, en cualquier caso, no sería posible hasta después del partido que ambos equipos disputarán el sábado en Mestalla. Sobre todo porque Zou Feddal podría ser titular en el mismo, pero con el Betis, no con el Valencia CF. La ausencia de Marc Bartra por sanción puede provocar que el jugador se despida precisamente al que en pocos días podría ser su nuevo equipo. Para el conjunto de Rubi, inmerso también en una mala racha de resultados, ganar en Mestalla es quizá su última opción para engancharser a la lucha por la Europa League, un partido en el que tiene la baja importantísima de Marc Bartra por sanción en el centro de la defensa. No lo están poniendo fácil el club verdiblanco y su entrenador, a pesar de que el futbolista no ha entrado en el equipo después de su expulsión el pasado 5 de enero en el partido ante el Alavés, con la única excepción del compromiso de la Copa ante el Rayo Vallecano en el que el Betis cayó eliminado.

Bartra y Mandi han sido la pareja de centrales titular en los últimos seis partidos de LaLiga, y para suplir la ausencia del primero el técnico tiene varias opciones entre las que Zou Feddal parece contar con cierta ventaja. Antes de ser expulsado en dos ocasiones, la primera en el partido ante el Alavés y la segunda ante el Getafe, por protestar decisiones del árbitro cuando estaba en el banquillo, había sido titular en diez partidos de LaLiga con el Betis.

Otra opción es la de Sidnei Rechel, aunque el brasileño lleva bastante más tiempo sin jugar. Se lesionó en el minuto 77 del partido que disputaron precisamente Betis y Valencia en la primera vuelta, y desde entonces, 23 de noviembre de 2019, no ha vuelto a aparecer más que 45 minutos en un partido de Copa ante el Club Atlético Antoniano, de tercera división. Ha estado en las últimas convocatorias, lo que le convierte en uno de los candidatos. El último candidato sería el canterano Edgar González, defensa central al que Rubi solo ha utilizado como pivote defensivo por la lesión de Willian Carvalho, posición en la que también actuó el propio Bartra en algún partido. Feddal, sin embargo, es el que más confianza pouede tener por parte de Rubi para este partido.



Garay firma la baja

Un dato a tener en cuenta es que Ezequiel Garay, a pesar de que todavía no ha firmado su renovación con el Valencia CF y acaba el próximo 30 de junio, no ha puesto ningún impedimento a que su ficha federativa se dé de baja para lo que resta de temporada. Para tramitar la baja de un jugador profesional con contrato en vigor, como es el caso del argentino, es necesario su consentimiento y además la circunstancia se le debe notificar al menos con diez días de antelación. En este sentido la colaboración del futbolista ha sido total para que el equipo se pueda reforzar con un nuevo defensa.



Atalanta: Grave lesión de Tolói

Por otro lado, la Atalanta BC se presentará en Mestalla con problemas en la defensa, su línea del campo más endeble. El brasileño Rafael Tolói presenta una lesión muscular en el flexor derecho que le deja fuera del terreno de juego alrededor de 2-3 meses según las primeras estimaciones. Del mismo modo, otro zaguero, Djimsiti se retiró de la sesión por molestias físicos. Es seria para el partido de este domingo contra el Lecce, pero sí parece que estará a disposición en Champions. Gasperini sigue contando con Palomino y Caldara.