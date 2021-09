Segundo ‘no’ de Economía a una prórroga para la ATE

El pasado mes de julio, el Valencia CF presentaba las alegaciones pertinentes por un primer rechazo de la Conselleria de Economía a ampliar el tiempo de la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Hoy, casi dos meses después de aquel primer ‘no’ , Economía ha vuelto a denegar la reorganización de los plazos que pedía la entidad valencianista al considerar que «no puede fundamentarse en los términos exigidos por la legislación aplicable». El Valencia señaló al Ayuntamiento como responsable del incumplimiento de los plazos y considera que los retrasos no son imputables al club. Sin embargo, el departamento de Economía, con Rafa Climent a la cabeza, defiende su postura en que «no se han acreditado causas ajenas al Valencia Club de Fútbol, SAD, que justifiquen la concesión de la reorganización y prórroga en los términos solicitados». Además, según la resolución, se rechaza «sin perjuicio de la facultad del promotor de instar una prórroga cuando sea notoria y manifiesta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución para finalizar todas o parte de las actuaciones contempladas en la ATE y acredite que ello es debido a causas que no le son imputables, así como el periodo a que se extienden dichas circunstancias; teniendo en cuenta que la prórroga no podrá exceder de la mitad del plazo inicial de ejecución total». Por consecuente, acuerda «la continuidad de la ejecución de la ATE, en los términos vigentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212, punto 6, con relación al punto 5 del mismo artículo, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público». Esta nueva oposición supone dar por concluida la vía administrativa.