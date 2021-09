El Valencia de Bordalás afronta el partido de esta tarde con la obligación de ganar y recuperar la fiabilidad defensiva perdida contra el Real Madrid y el Sevilla. Recuperar la identidad es casi tan importante como el resultado. El equipo está obligado a hacerse fuerte en defensa y volver a ser el equipo seguro de las cuatro primeras jornadas de LaLiga. Los cinco goles en contra de la última semana no entraban en los planes de Bordalás. Ha pasado de 2 tantos en 4 jornada a 7 en 6 partidos. Al técnico no se salen las cuentas. Por primera vez en la temporada el Valencia tiene una media de más de un gol encajado por partido. El equipo necesita corregir los últimos errores y reencontrarse con la portería a cero. De momento, lo ha hecho en dos de los tres partidos disputados en Mestalla. El Valencia dejó a cero al Getafe (1-0) en la primera jornada y también al Alavés (3-0) en la tercera fecha. Es el camino a seguir contra el Athletic de Bilbao de Marcelino García Toral. Lo sabe el entrenador, los jugadores y, sobre todo, los dos centrales titulares. Gabriel Paulista y Omar Alderete (reservado en el descanso del Sánchez Pizjuán con una tarjeta amarilla) están obligados a dar un paso adelante. La reacción pasa por mejorar en defensa y más con Bordalás en el banquillo.

La gran amenaza de la portería a cero es Raúl García. El delantero del Athletic se ha convertido en los últimos años en una auténtica pesadilla para Mestalla. El navarro (titular en los tres últimos partidos de LaLiga) ha marcado un total de 9 goles al Valencia en su dilatada carrera: 4 con el Atlético de Madrid y 5 con el Athletic. El Valencia es su rival favorito por encima del Celta de Vigo (8). De esos 9 goles, 6 fueron en Mestalla. Raúl García, a sus 35 años, se frota las manos cada vez que visita el viejo coliseo blanquinegro. Sus dos últimos visitas han sido fatídicas para el Valencia. Raúl García hizo caer los muros de Mestalla con un doblete hace dos temporadas después de la destitución de Albert Celades. El navarro volvió a ‘mojar’ el año pasado en el empate (2-2) de Mestalla con Javi Gracia en el banquillo, esta vez desde el punto de penalti.

Raúl García no perdona

Raúl Gracia ha demostrado ser uno de esos jugadores que penalizan los errores. El Valencia no puede permitirse el lujo de dar tantas facilidades como en el Pizjuán. Bordalás fue muy contundente. «Hemos cometido errores incomprensibles e infantiles, errores que no se suelen ver en el fútbol profesional. Debemos mejorar, a nivel defensivo esto es primera división y no podemos conceder tanto. Debemos corregir esto, nos han golpeado en los tres partidos fuera de casa y no se puede conceder tanto porque al final se acaba pagando. Hemos cometido errores que han sido gravísimos y eso nos ha lastrado prácticamente todo el partido». Volver a caer en el mismo error es pecado. Aunque delante esté Raúl García.