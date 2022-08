Jesús Vázquez no entrenó con el grupo y es duda para el partido del lunes contra el Atlético de Madrid. El lateral izquierdo sufre unos problemas musculares que le impidieron ejercitarse con el grupo con normalidad. El futbolista acudió a la ciudad deportiva de Paterna, pero no pudo trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Solo quedan dos entrenamientos antes de la visita de los del Cholo Simeone. La sesión de este sábado será clave para comprobar sus opciones reales de llegar al lunes al cien por cien y sin riesgo de una recaída.

Gennaro Gattuso está pendiente del futbolista porque es un jugador muy importante para él y más con José Luis Gayà sancionado. El capitán cumplirá su tercer partido de castigo y tendrá que conformarse con verlo de nuevo desde el palco de Mestalla. Jesús ha sido titular en las dos primeras jornadas de LaLiga contra el Girona y el Athletic. Si el joven lateral no llega a tiempo, será el turno de Toni Lato. El ‘3’ ha tenido minutos en los dos primeros partidos de la temporada, ha dejado atrás las lesiones y está preparado para jugar de inicio.

Sin cambios en el once

No se esperan cambios en el once titular. La única novedad será el delantero centro. Hugo Duro es baja por lesión (le queda más de una semana de recuperación) y Gattuso tendrá que echar mano de uno de los delanteros que están en el mercado. El mejor posicionado ahora es Marcos André. La otra opción es Maxi Gómez si aún no ha salido.