Baraja necessita recuperar totes les seues armes per a la recta final de LaLiga

Com ha sigut costum al llarg de tota la temporada, Rubén Baraja manté un ull en la infermeria de Paterna amb l'esperança que els futbolistes lesionats l'abandonen al més prompte possible. En les últimes setmanes, són José Luis Gayà i Roman Yaremchuk, a més del lesionat Diakhaby, els que es mantenen fora de la dinàmica del primer equip a conseqüència de problemes físics, en el cas del capità, patits contra el Vila-real el 17 de març, i en el de l'ucraïnés patits contra el Mallorca el 30 del mateix mes. El Pipo els espera amb els braços oberts, sobretot tenint en compte les últimes dos derrotes de lliga que exigixen una reacció immediata per a continuar lluitant per Europa.

En la roda de premsa prèvia al partit contra l'FC Barcelona, Baraja va obrir la porta a l'optimisme amb els dos. El val·lisoletà va explicar que «els dos estan en procés i estan quasi en eixe punt que estem pensant per a quina setmana podrien entrar i participar». La tornada de l'ariet ucraïnés sembla més pròxima, de fet, ahir ja va formar part de la sessió amb el grup i ara mateix no està descartada la seua presència per a rebre l'Alabés diumenge, encara que tot dependrà de les seues sensacions en els últims entrenaments programats de la setmana. Sobre la "tanqueta", com afectuosament li diuen dins del vestuari, va dir que «està començant a fer coses bastant intenses i està prop de poder tornar». Amb Gayà és més caut i no estarà contra l'Alabés. «Esperem que ens ajuden en esta recta final. La sensació és que l'evolució de les seues lesions és positiva», va concloure.

Peces fonamentals

Els dos jugadors són peces fonamentals en l'engranatge de Rubén Baraja. Gayà ho ha sent molts anys. És el capità indiscutible, un dels millors futbolistes en la seua posició i un dels "secrets" d'este València tant en atac com en defensa. En els últims partits de lliga, fins i tot en les victòries per la mínima contra Granada i Osasuna, l'equip ha trobat molt a faltar la profunditat que aporta per l'esquerra i els seus centres a l'àrea.

El cas de Yaremchuk és diferent. El 9 ucraïnés, que va arribar cedit el passat estiu procedent del Bruges, va tindre un inici molt dubitatiu a Mestalla, però des de fa temps s'havia guanyat un lloc fix en l'onze titular. Amb el partit contra el Barça de la primera volta, com a punt de partida de la seua progressió, Roman s'havia convertit en el soci perfecte d'Hugo Duro. La seua capacitat de baixar pilotes provinents del centre del camp o atraure defenses en zones de rematada per a generar espais li havien permés al València marcar diversos gols que ara es resistixen més.

Des del dia que es van lesionar, els dos treballen tots els dies buscant tornar al més prompte possible per a ajudar l'equip en esta carrera europea. Resten cinc "finals", incloent-n'hi una contra la Reial Societat, que és rival directe, i el Pipo els necessita als dos per a competir amb les millors armes possibles.

