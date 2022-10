Samuel Lino está siendo una de las revelaciones en este incio de temporada. A pesar de que, de momento, sus cifras no están respaldando del todo su rendimiento, el futbolista brasileño es indiscutible en el once titular de Gennaro Gattuso. Tanto es así que Lino ha sido titular en las 11 jornadas disputadas hasta la fecha. «Agradezco siempre la confianza del míster por mi trabajo. Estoy muy feliz y quiero seguir jugando todos los partidos. Espero que el míster me dé continuidad», explicó el joven extremo al respecto.

En cualquier caso y si nada cambia, Lino hará las maletas a final de temporada rumbo al Metropolitano, pues su aterrizaje en València en verano fue en calidad de cedido. El futbolista admitió estar muy feliz en València, pero no quiso profundizar en lo que ocurrirá una vez concluya el curso: «Quiero jugar en el Valencia hasta final de temporada. Yo ahora pienso en el Valencia, del futuro ya hablaremos después». Eso sí, también reveló que «nadie ha hablado conmigo» sobre la posibilidad de continuar en Mestalla más tiempo. Samuel Lino se deshizo en elogios hacia los dos clubes a los que se debe en estos momentos. El Atlético de Madrid, por ser el propietario de sus derechos, y el Valencia CF por ser el escudo que defiende. Lo que sí dejó claro es que sus cinco sentidos están puestos al cien por cien en seguir mejorando con la camiseta blanquinegra: «Son dos grandes clubes. Estoy enfocado en el presente, aquí en el Valencia. Tengo contrato con el Atlético pero mi corazón solo piensa en el Valencia, en jugar. En el Atlético ya pensaremos después, quiero estar concentrado y hacer una buena temporada», recalcó el brasileño. A pesar de sus destacadas actuaciones desde el inicio de la temporada, Samuel Lino admitió que nadie del conjunto colchonero se ha puesto en contacto con él a modo de felicitación. También explicó que su actual entrenador, Gattuso, intenta siempre que sus jugadores mantengan los pies en la tierra: «El míster (Gattuso) no es mucho de hacer elogios a jugadores porque quiere que sigas trabajando. Habla de cómo jugamos y hacemos las cosas en los partidos. Siempre está hablando y motivando para hacernos mejores, eso me ha ayudado mucho. Con Simeone, me despedí de él y seguimos cada uno sus caminos», comentó. El jugador del Valencia quiso acordarse de la afición y mandó un mensaje tras la mala racha que atraviesa el Valencia en los últimos tres partidos: «El mensaje es que vamos a empezar fuerte, luchar hasta el final, salir pensando en ganar y en los tres puntos».