Peter Lim reaparece en público en Singapur

A Peter Lim en Valencia hace tiempo que no se le espera, lleva cerca de 2.000 días sin poner un pie en Mestalla ni sus inmediaciones y no hay visos de que vuelva a hacerlo. Más allá de esto, también hacía mucho tiempo que no hacía ninguna aparición pública... Hasta ayer. El magnate singapurense estuvo en la ceremonia de entrega de las ‘becas Peter Lim’ de la Fundación Olímpica de Singapur acompañado de dos conocidos del valencianismo, aunque ninguno de ellos por su recurrente presencia en los asuntos del Valencia: su hijo Kiat Lim y el consejero Ng Ser Miang.

Es cierto que el máximo accionista del club de Mestalla no es un empresario precisamente dado a aparecer en la escena pública, pero sí es habitual verle en las redes sociales de sus hijos en fechas como su cumpleaños o reunido con futbolistas y exfutbolistas del entorno del Manchester United como Cristiano Ronaldo o David Beckham. En su último aniversario, no obstante, su hija le felicitó con una fotografía de archivo, pero no de este año.