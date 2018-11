El eje del tejido asociativo y cooperativista de la provincia

A l adentrarse en los recursos sociales de la ciudad de València, destacan dos elementos relevantes para conocer las herramientas que la ciudadanía puede tener a su alcance: la participación en asociaciones y el tejido empresarial existente bajo la forma de cooperativas.

La ciudad de València es, junto a la comarca de l'Horta, el territorio que concentra en mayor medida las asociaciones registradas de la provincia, según los datos proporcionados por la Conselleria de Justicia (2014). Un total de 10.729 asociaciones de carácter diverso –educativas, culturales, festivas, sociales, etc.– se encuentran ubicadas en el cap i casal, lo que viene a suponer el 36,38 % del total de la provincia. Aunque también es verdad que la ciudad de València es donde se ubica un número importante de asociaciones cuya actividad sobrepasa el ámbito municipal. En contraste, los datos de las demarcaciones limítrofes son sensiblemente menores, como también el resto de comarcas de la provincia.

No obstante, los datos disponibles no permiten conocer de manera más ajustada la vida asociativa de la ciudad de València, ya que con ellos no se puede tener una idea más clara y certera del carácter de las diferentes asociaciones, de su número de socios o bien del número y características de las actividades que programan.

En cuanto a las cooperativas –agrupaciones voluntarias de personas que pretenden conseguir objetivos comunes a través de «la explotación de una empresa colectiva sobre la base de la ayuda mutua, la creación de un patrimonio común y la atribución de los resultados de la actividad cooperativizada a los socios en función de su participación en dicha actividad»–, València es el municipio con mayor presencia de estas entidades. Se trata de un recurso social significativo por cuanto sus principios rectores –por ejemplo, su gestión democrática o su interés por la comunidad de referencia– las convierten en un elemento fundamental en el tejido social de un territorio.

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2016, en la Comunitat Valenciana había 1.260 sociedades cooperativas en situación de alta con un total de 45.096 trabajadores. Esto suponía en valores relativos un 10,7 % del total de cooperativas españolas y un 19,55 % de los trabajadores españoles vinculados a este tipo de sociedades. La mayoría de estas cooperativas valencianas se concentran en territorio de la provincia de València: un 55,32 % de las entidades y un 73,39 % de los trabajadores. Respecto al carácter de estas cooperativas, el mayor número en la provincia de València (58,54 %) lo forman las cooperativas de trabajo asociado, es decir, aquellas cuya actividad es ejercida por sus socios mediante su propio trabajo. Sin embargo, si hablamos de número de empleados, éstos se concentran en las cooperativas de consumidores y usuarios.

En València ciudad hay un total de 638 cooperativas, entre las que destacan las 482 que hay de trabajo asociado, 75 de vivienda y 15 agrarias. Entre ellas destacan la Cooperativa de Peluqueros (CPS), fundada en los años 70 para abastecer a sus socios de equipamiento y productos; Zas Visión, de ópticas; Nexval S.C.V.L., dedicada al transporte de mercancías; y otras agrupaciones de cooperativas ya de ámbito autonómico pero con sede en el cap i casal por su condición de capital como Anecoop y Corval, ambas encuadradas en el sector agrícola.