Fiestas expedienta a la empresa que monta los conciertos de Viveros

El servicio de Cultura Festiva del ayuntamiento de Valencia expedientará a la empresa adjudicataria del montaje de los conciertos de Viveros por haber iniciado la instalación de las gradas antes de firmar el contrato, contraviniendo, según confirmó ayer el edil Pere Fuset, las indicaciones municipales. Este expediente se produce después de que hace dos años un accidente ocurrido durante el montaje de unas gradas en Viveros causara la muerte de un operario y la posterior investigación judicial del concejal de Fiestas.

Las supuestas irregularidades de este año han salida a la luz por la denuncia del partido Popular, que aseguró que el montaje se estaba haciendo sin firmar el contrato y sin el correspondiente informe de bomberos, lo que ponía en peligro, decían, la seguridad de los trabajadores.

Y la respuesta de la Concejalía de Fiestas no se hizo esperar, empezando por reconocer la anomalía, pero descargando la culpa en la empresa ganadora del concurso. En concreto, el servicio municipal aseguró ayer que «el martes, día 25, por la mañana, hubo una reunión entre la empresa, los profesionales responsables de la coordinación de seguridad y técnicos del servicio de Cultura Festiva en el que, por parte municipal, se advirtió e insistió a la adjudicataria que no podía comenzar el montaje de la infraestructura hasta que no se hubiese aprobado el plan de seguridad y se hubiese formalizado el contrato». Algo calificado por Fuset como «una irresponsabilidad».

Ahora se ha constatado que se ha producido una desobediencia a esta petición «de forma unilateral». «Las instrucciones estaban marcadas explícitamente por los técnicos» dijo el edil, por lo que «desde el servicio de Cultura Festiva se evaluarán las medidas», que pasan por una apertura de expediente que, a su vez, puede derivar en «posibles penalizaciones, al tratarse de una postura ajena a la voluntad del ayuntamiento o adoptar medidas legales».

De hecho, en el contrato se señala que éste «comenzará a prestarse por la persona o empresa adjudicataria a partir del día siguiente al de su formalización».

El PP también criticaba que no se hubiese pasado el informe de Bomberos, pero la respuesta municipal es que «los informes hacen referencia a la actividad a desarrollar y no sobre el montaje de la infraestructura. Por tanto, esos informes no serán necesarios hasta el inicio de la actividad».



Tema sensible

El montaje de gradas es un tema de alta sensibilidad después de que, hace dos años, falleciera un operario al caer en este mismo sitio y realizando la misma actividad, una tragedia que está en los tribunales en estos momentos, con imputaciones tanto a la empresa adjudicataria en aquel momento como al ayuntamiento y al propio concejal Pere Fuset.

Este tema ha supuesto el debut del concejal popular Santiago Ballester como oposición al, hasta hace dos semanas, edil de fiestas (lugar que ahora mismo está vacante). Ballester aseguraba que la firma tan tardía del contrato es «una falta de previsión cuando la Feria de Julio siempre se celebra en las mismas fechas». «Han tenido tiempo para actuar correctamente y han vuelto a caer en los mismos errores», dijo.

Desde el ayuntamiento se considera que la empresa tenía tiempo suficiente para poner las gradas (el primer concierto es el domingo), pero que ha sido ésta la que ha actuado unilateralmente.