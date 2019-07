Catalá critica que Ribó elogie las playas tras cuatro cierres por vertidos fecales

La portavoz del Grupo Municipal del PP, María José Catalá, ha denunciado hoy la pasividad y falta de explicaciones del Gobierno municipal de Compromís-PSPV que "llega a calificar de excelentes nuestras playas mientras llevamos ya nada más comenzada la campaña de verano cuatro cierres de playas, tanto del sur como del norte de València, por vertidos fecales. Además de ser grave la aparición de vertidos para la salud pública, también está provocando un daño al sector turístico de nuestra ciudad. El daño ya no sólo es por los cierres sino por la falta de transparencia y de actuaciones que lleva a muchos turistas a no ir a nuestras playas".

Catalá ha anunciado que realizará una interpelación en el próximo pleno municipal "para exigir responsabilidades y que se activen actuaciones serias y efectivas para evitar situaciones como las que estamos viviendo este verano. Hasta el momento, ni nos han dicho las causas, y ya van cuatro cierres, ni se no han dicho que plan van a poner en marcha". Catalá afirma que "no vale el decir como apuntaba ayer el director general de la conselleria de Medio Ambiente que son vertidos de construcciones ilegales, pero sin decir donde se encuentran y a que municipios afectan. Lo que debe hacer es activar ya un plan para evitar los vertidos, si sabe dónde se producen, y no afectar más a la campaña turística tanto de la ciudad como de la provincia".

Al mismo tiempo, la portavoz del PP como diputada del Grupo Parlamentario Popular también pedirá explicaciones al Gobierno valenciano, Gobierno de España –de quien depende la Confederación Hidrográfica del Júcar- tras los cierres de distintas playas por vertidos fecales.

Catalá ha explicado que esta semana en Les Corts que el GPP ha registrado la solicitud de comparecencia de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà, por los cierres que se han producido en las playas del litoral valenciano. Así, ha recordado que se han producido "cuatro cierres en los últimos 20 días", que afectan a varios municipios valencianos y principalmente a la ciudad de València y Mollà se ha negado. "Se ha cerrado Patacona, Malvarrosa, la Devesa y la playa del Cabanyal. Se han apuntado diversas fuentes y en algunos casos hay versiones contradictorias, ya que desde el Ayuntamiento de Valencia se habla de la depuradora de Albuixerch pero la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no descartó que fuera por la depuradora de Pinedo, además de otras versiones que apuntan a problemas de acequias", ha indicado.

"Es una cuestión preocupante que se produzcan cierres de las playas valencianas por vertidos fecales. Es una cuestión de salud pública pero que afecta también al turismo en plena campaña estival y queremos saber cuál es el motivo y sobre todo qué se está haciendo", ha señalado. Así, Catalá ha indicado que va a pedir explicaciones en una triple vía: al Gobierno valenciano, a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento de Valencia -que tiene control de las aguas de la ciudad-. "Queremos saber si hay sobrecarga de depuradoras, porque habría que hacer una auditoría e inversiones, o si hay alguna rotura de alguna acequia o vertidos incontrolados. Es una situación lo suficientemente grave como para que alguien dé las oportunas explicaciones, apunte a un motivo concreto y tome las medidas oportunas para que no vuelva a suceder", ha manifestado.