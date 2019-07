Un acto social antes de la Batalla

La «Punxà de la flor» se ha convertido en un acto social que sirve como calentamiento para la Batalla de Flores del próximo domingo. Durante todo el día de hoy, una brigada de voluntarios se encarga de ayudar a los artistas carroceros-falleros a la hora de terminar de forrar los vehículos lúdicos con la flor que llegó días atrás y que ha permanecido en cubos con agua. Lo que pasa es que, como tantas otras liturgias festivas, ésta ha acabado por convertirse en un pretexto festivo. Y no sólo por las miles de personas que acuden a las calles de la Ciudad del Artista Fallero para cenar y después bailar con la orquesta, que son el grueso del contingente. La fiesta también se organiza en los propios talleres, donde los trabajadores –expertos y no tan expertos– acuden con la excusa de la flor, bien acompañada de comida y bebida hasta entrada la noche. Así, el depauperado espacio cultural cobra un poco de vida durante la jornada, a la espera de caer nuevamente en el olvido desde el día siguiente y durante un mes de agosto en el que muchos de los (pocos) profesionales que allí trabajan cerrarán durante unos días o semanas –los talleres no están acondicionados para soportar las altísimas temperaturas del verano– antes de iniciar el arreón definitivo de las Fallas 2020.

La «punxà» también es la excusa para reunir a las candidatas a fallera mayor de València. Que, por mucho que se lo digan, no acaban de creerse que por allí no haya jurados o posibles jurados. De hecho, «posibles» sí que habrá, tanto de los que se presentarán votados por los presidentes de falla como entre los que designará el concejal de fiestas. Es la primera de las dos grandes apariciones públicas, que rematarán al día siguiente en la propia Batalla.

Porque el desfile de carrozas con lanzamiento de clavellones está protagonizado casi al mil por cien por las Fallas. Tanto es así, que de las 32 carrozas participantes, 26 con para colectivos falleros: falleras mayores y cortes de 2019 y 2018; preseleccionadas, falleras de l'Horta Sud y los sectores a los que, por turno rotatorio, les corresponde. Sólo quedan libres seis para las reinas de las fiestas de Castellón y Alicante, la Regina dels Jocs Florals, la Federación de Casas Regionales y las dos entidades invitadas este año: la Federación de Moros y Cristianos y el Carnestoltes de Russafa.



A las ocho, pero antes también

El acto empieza a las ocho de la tarde, pero la liturgia manda que aquellos que han conseguido palco (por el sorteo o por taquilla) llegan mucho antes. Es así una liturgia llegar, como mínimo, con una hora de adelanto para merendar antes de la incruenta batalla. Los mejores son los palcos que dan al río, porque están más protegidos del sol.

Los clavellones terminarán de recogerse hoy, a la vez que se van llevando ya a los palcos. El festejo ha alcanzado ya una longitud imposible de ampliar para que no pierda su esencia o caiga en el tedio. Ahora sólo falta ver qué carroza gana el primer premio y quien se desinhibe más.