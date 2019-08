El PP lamenta que el Consell de l'Horta esté conformado solo por políticos

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València Carlos Mundina ha criticado que en la fotografía de la creación del Consell de l'Horta "no hubiera ni un solo agricultor". Así se ha pronunciado después de que el pasado miércoles la Conselleria de Agricultura firmara el convenio para la constitución del Consorcio del Consell de l'Horta de València. La constitución, suscrita por la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, junto al alcalde de València, Joan Ribó, es el "paso previo" para "recuperar la huerta valenciana" y "blindar la preservación del cinturón verde de la ciudad".

Al respecto, este sábado el edil del PP ha criticado que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, "alardee" de ser un defensor de la huerta de València mientras que, a su juicio, durante su mandato "no ha hecho absolutamente nada por ayudar a los agricultores". El concejal ha manifestado que, si el Consell "va a estar conformado solo por representantes políticos de los ayuntamientos y no va a haber una presencia significativa de agricultores y de las organizaciones agrarias, mal se empieza".

Mundina ha asegurado que los agricultores están "muy preocupados" por la repercusión que puede tener la aplicación de los artículos 27 y 28 de la Ley de l'Horta en relación con las tierras que sean declaradas "suelo agrario infrautilizado, por no cumplir la función social del uso de las tierras y, una vez hayan transcurrido más de dos años, pueden terminar en procedimientos de expropiación". "No se sabe si entre las funciones del Consell que presentó Ribó y Mollà está el ejecutar las expropiaciones forzosas de los campos", añade Mundina, que ha destacado que "sin agricultores no habrá huerta".



"Es necesaria una ayuda efectiva"

Por ello, ha subrayado que, "para que los agricultores continúen con su labor ancestral del cultivo de la tierra, es imprescindible que desde las administraciones públicas se les ofrezca una ayuda efectiva que haga viable su trabajo". El concejal ha afirmado que Ribó y los miembros del gobierno del Ayuntamiento "parecen no comprender que la única manera de garantizar la subsistencia de l'horta de València es apoyando al agricultor".

De esta manera, ha reprochado al alcalde Joan Ribó que "alardee constantemente" de ser un defensor de la huerta cuando "la realidad dice todo lo contrario, porque en los más de cuatro años que lleva en la gestión del Ayuntamiento, no ha hecho absolutamente nada por ayudar a los agricultores". Mundina ha puesto como ejemplo de este "desinterés" el que en la foto de la firma del acuerdo de constitución del Consell de l'horta, que se produjo el pasado martes en el Agromuseo de la Ermita de Vera, "no había ni un solo agricultor que acompañara a Ribó, al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. "Presentan el Consell de l'Horta, que se supone que se constituye para proteger y preservar los cultivos, y se dejan fuera de este acto a los agricultores, que son los únicos y verdaderos artífices de que la huerta siga viva alrededor de la ciudad, que ven como ahora surge un nuevo órgano sobre el que desconocen sus funciones y competencias", ha manifestado.



"Choque de competencias con el Consell Agrari"

Igualmente, ha cuestionado la creación del Consell de l'Horta de acuerdo con la Ley de l'Horta aprobada por Les Corts en febrero 2018, "porque va a producir un choque de competencias con el Consell Agrari de la ciudad de València". "El Consell Agrari de València fue creado en el año 1992 y desde entonces ha realizado una labor constante de apoyo y dinamización del sector agrario de la ciudad", ha señalado, antes de resaltar que este organismo autónomo municipal "siempre ha contado con representación de los agricultores, que son los que pueden hablar con conocimiento de causa sobre las necesidades más urgentes de l'horta, y también gestiona con éxito los huertos urbanos de Sociopolis en La Torre".

De esta manera, ha incidido en que desde el PP han presentado varias iniciativas al Pleno y a las comisiones informativas para que el Consell Agrari se encargue de la coordinación de los huertos urbanos, pero Ribó "nunca ha atendido esta demanda, ya que ha preferido dejar fuera a este organismo que cuenta con la experiencia y capacidad de los agricultores para fortalecer este proyectos en los barrios en que se desarrolle". Mundina ha recalcado que en el PP "van a estar vigilantes" para que la creación Consell de l'Horta no vaya "en detrimento" de las funciones que Consell Agrari de la ciudad. "El nuevo ente creado por la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento ha dado la espalda a los agricultores en su nacimiento y eso es algo que es un contrasentido absoluto", porque como ha reiterado "sin agricultores no habrá huerta".