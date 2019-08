El Pacma envía una carta crítica al alcalde sobre maltrato animal

Raquel Aguilar, coordinadora de Pacma en Valencia, ha dirigido una carta abierta a Joan Ribó a raíz de la última polémica surgida en torno al Tiro y Arrastre, actividad que según Pacma lleva años denunciando «y que Ribó protege».

Según Aguilar, aunque desde la Federación de Tiro y Arrastre se asegura que «el modo de relacionarse con los caballos ha cambiado y que ya no se les maltrata», las investigaciones realizadas por su partido demuestran lo contrario. «Uno de los municipios en que documentamos la violencia del tiro y arrastre fue València», incide. Además, se hace eco de las últimas declaraciones de Ribó, en las que éste señalaba «hay prácticas que vienen de la cultura que no queremos cerrar de golpe», comentado que quieren llegar a un «cierto equilibrio entre ir respetando a los animales y entender que hay una serie de costumbres que no puedes cargarte de golpe».

«¿Qué significa ir respetando progresivamente a los animales?», pregunta Aguilar a Ribó.