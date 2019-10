PP y Cs exigen a Grezzi que paralice los nombramientos de directivos en la EMT

PP y Ciudadanos reclamaron ayer que el presidente de EMT Giuseppe Grezzi paralice los nombramientos de los directivos de la empresa municipal que están previstos que se realicen hoy en el consejo de administración. Los populares denunciaron que Grezzi, «tras despedir a una trabajadora de la EMT por el desfalco de 4 millones de euros de la empresa pública, ha decidido ratificar y blindar, con un contrato de alta dirección, al gerente de la empresa pública que nombró hace cuatro años». También añaden, «asciende al jefe de gabinete del gerente que pasará a ser director adjunto de la empresa».

«En plena crisis de la EMT, no es ni ético ni estético, ratificar y blindar al que era el máximo responsable de la empresa, de la total confianza del concejal Grezzi. No sabemos el alcance de la responsabilidad que tienen los responsables máximos de la empresa en el desfalco, pero con la misma celeridad con la que despide a una trabajadora va a blindar al máximo responsable», explicó Carlos Mundina, concejal del Grupo Popular. Igualmente, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner calificó de «completamente irresponsable» que Ribó y Grezzi planeen realizar renovaciones y ajustes directivos «en una situación tan excepcional». Además, Ciudadanos denunció que el informe de la auditoría de cuentas, realizado por Ernst &Young, con fecha 10 de abril de 2019, confirma que la EMT «no dispone de un Plan de Contingencias Informáticas escrito y formalizado donde se clasifiquen los activos IT y se especifique cómo actuar ante todas las posibles contingencias que pudieran afectar a los sistemas críticos de la entidad».

Ayer tanto Grezzi como el gerente Josep Enric Garcia se reunieron con el Comité de Empresa para informar a los trabajadores del fraude en la firma pública. Los representantes de la plantilla pidieron ayer la presunción de inocencia para la empleada cesada.

Compra de 164 autobuses

Por otro lado, hoy está previsto que se adjudique la compra de 164 nuevos autobuses por 49,6 millones. Esta operación es la más importante de la historia de la EMT. Por último, todo apunta a que se creerá la comisión de investigación para tratar de aclarar el fraude.