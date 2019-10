EMT"La oposición miente: la auditoría no cuestionó la seguridad informática"

Ante las críticas de Ciudadanos y PP, un portavoz de la EMT afirmó que la oposición «miente a sabiendas» ya que la auditoría operativa realizada en abril de 2019 no se refiere «a aspectos de seguridad informática en las comunicaciones» si no a cuestiones como control de presencia o Sistema de Ayuda a la Explotación. «No vamos a aceptar ninguna manipulación por su parte hablando de fallos en el sistema de seguridad cuando no se ha vulnerado dicho sistema sino que hemos reiterado en diversas ocasiones también a la propia oposición es la actuación de una persona la que propicia esta situación», afirman fuentes oficiales. Además, en 2018, «se realizó un exhaustivo estudio de ciberseguridad y hacking ético, y ya se ha hecho una inversión de 2 millones de euros». Por último, en 2016 se cambió el sistema de pago. Antes bastaba «un giro bancario y ahora solo se admite la transferencia de banca online», que debe ser autorizada «mediante firma digital del gerente y de la directora de gestión».