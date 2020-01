Català (PP) pide al Gobierno una prórroga para no perder los fondos Edusi del Maritím

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha enviado una carta a la Directora General de Fondos Europeos, de quien depende la Subdirección General de Desarrollo Urbano, donde solicita que el nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez habilite una alternativa al Ayuntamiento de València, conceda una prórroga o busque una solución para que no se pierdan los fondos de la Edusi.

«Creemos firmemente que los vecinos no deben pagar la mala gestión del Gobierno municipal que no ha sabido ejecutar estos proyectos y no ha dudado en extender las culpas al resto de administraciones involucradas e incluso a los responsables del anterior mandato, a pesar de que fueron sus compañeros de gobierno», señala en la misiva de Catalá, quien recuerda que los vecinos del Cabanyal-Canyamelar «han visto defraudadas sus legítimas expectativas» para mejorar el barrio. Se trata de uno de los barrios «con una imperiosa necesidad de inversiones para revitalizar su trama urbana con proyectos contemplados en la EDUSI y que abarcan desde reurbanización de calles a instalaciones para mayores y niños».

Catalá le ha solicitado a la responsable de Fondos Europeos una reunión y recordó que este barrio «podría perder más de 8 millones de inversión de los fondos EDUSI al no haberse llegado al 30% de ejecución de los proyectos».