La Federación Vecinal de València pidió ayer que el monolito previsto por Compromís para homenajear al movimiento del 15-M se dedique a todos los movimientos sociales que llevan años manifestándose en la plaza o en cualquier otro punto de la ciudad. Así lo ha expresado esta mañana la presidenta de la federación, María José Broseta, después de reunirse con el concejal Borja Sanjuán, del Partido Socialista, fomación que ha defendido esa misma postura desde el principio frente a la decisión "uniateral" de sus socios de gobierno.

"Nosotros creemos, primero, que no es el momento más oportuno para plantear si hay monolito o no hay monolito. Hay otros momentos en los que a lo mejor hay que hacer menos cosas y entonces se pueden plantear otras", ha dicho Broseta, quien se ha referido al fondo de la cuestión en estos términos: "Creemos que en la ciudad hay desde hace 40 años otros movimientos sociales que son igual de reivindicativos que el 15-M. Al 15-M hay que darle su sitio, pero hay una trayectoria de otros muchos que también son importantes, entonces dárselo a unos en detrimento de otros no sirve de nada".

Por su parte, Borja Sanjuán a trasladado su posición a los vecinos, que es que "la Plaza del Ayuntamiento sea un espacio donde se reconozcan todos los movimientos reivindicativos y vecinales que tengan una trayectoria y una implantación innegable en la ciudad, y que al final la Plaza del Ayuntamiento no se simbolice con uno de esos movimientos y que sea como ha sido hasta ahora, un espacio compartido y lugar de encuentro donde los valencianos siempre hemos protestado o celebrado". "Lo radicalmente cierto es que la Plaza del Ayuntamiento no es de nadie y que cualquier referencia debe ser radicalmente democrática. No se puede poner por debajo a unos de otros", ha concluido.