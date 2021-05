"Xe, Ma José, evidentment el comentari no anava pel teu embaràs, però he de reconéixer que expliques molt bé la situació en la teua resposta. Per tant, per supost que, com ja hem parlat per telèfon, et demane disculpes,clar que sí,perquè un embaràs és molt seriós i cal cuidar-se".

Xe, Ma José, evidentment el comentari no anava pel teu embaràs, però he de reconéixer que expliques molt bé la situació en la teua resposta.Per tant, per supost que, com ja hem parlat per telèfon, et demane disculpes,clar que sí,perquè un embaràs és molt seriós i cal cuidar-se 💪 pic.twitter.com/l6zAqtbHXd — Joan Ribó (@joanribo) 28 de mayo de 2021

Estas son las palabras del alcalde Joan Ribó respecto a su comentario ayer en el pleno de València en el que afeó a la portavoz del PP de València que se ausentase del pleno durante un amplio espacio de tiempo. Catalá le respondió que lo hizo, porque debido a su estado de gestación, no puede estar mucho tiempo sentada. En el rifirrafe, que ha contado hoy Levante-EMV, Ribó afeó a Catalá que se vaya a Torrent de vez en cuando, como olvidando sus obligaciones en el cap-i-casal, y Catalá le respondió que el alcalde hace lo mismo cuando se marcha a Nàquera o Canet.

Hoy el alcalde ha informado en su Twitter oficial que ha hablado con la lideresa popular y se ha disculpado, tal como relata en este tuit. En cualquier caso, el comentario pudo ser desafortunado pero Ribó, explícitamente y de viva voz, como muestran los vídeos que se han publicado en redes sociales, no se refirió a la concejala por su condición de futura madre ni nada parecido. Lo que pasa es que en el rifi-rafe posterior, cuando contestó la concejala del PP y explicó que se había ausentado por estar embarazada, tampoco hubo una disculpa del munícipe de Compromís para deshacer el malentendido. Todo ello generó un momento desagradable, que ahora con sus disculpas, el alcalde ha querido zanjar.

El tuit del alcalde traducido al castellano dice esto:

"Ché María José, evidentemente el comentario no iba por tu embarazo, pero tengo que reconocer que explicas muy bien la situación en tu respuesta. Por lo tanto, por supuesto que, como ya hemos hablado por teléfono, te pido disculpas, claro que sí, porque un embarazo es muy serio y hay que cuidarse".

Ayer, Catalá había acusado en su twiter oficial a Ribó de machista.

"Es indignante que una mujer embarazada deba explicarse. No podemos tolerar este tipo de ofensas machistas. @monicaoltra decía que Ribó es “el alcalde más feminista de España”. Más bien, todo lo contrario.