El Partido Popular en el Ayuntamiento de València ha criticado que no se haya anunciado ni informado por las redes habituales del consistorio que se iban a colocar las placas de la calle dedicada a Miguel Ángel Blanco. «Hemos tenido conocimiento porque unos vecinos nos han enviado fotografías», ha apuntado la portavoz María José Catalá. Asimismo, la popular ha sugerido que debería de explicitarse en la placa que Blanco fue víctima del terrorismo de ETA. «Es un dato del que no se puede prescindir para que así no se olvide que en España hubo una banda terrorista», ha opinado.

Por otra parte, el Partido Popular a través de Catalá ha pedido la organización de un acto para inaugurar la calle en honor a una víctima «que marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en nuestro país».

Por último, Catalá ha recordado que el Partido Popular «pidió hace cuatro años la calle para Miguel Ángel Blanco». «Un lustro ha tardado Ribó en conceder la calle junto al Palacio de Congresos y ahora coloca los rótulos en la zona en pleno mes de agosto. València se merece mejores gestores», ha argumentado la popular. En este sentido, Catalá ha tildado al Riato de «poca transparencia». «La semana pasada fue el sobrecoste de la plaza de la Reina, esta la colocación de las placas de la calle Miguel Ángel Blanco, ¿cuál será la próxima semana?», ha dicho.