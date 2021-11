No hay Navidad en la que gobierno municipal y oposición, especialmente el PP, no choquen. Y casi siempre, por la iluminación. Ha dejado el primer partido de la oposición de acuñar el término «plaza del apagón», que emplearon durante cinco años. Ahora ponen el dedo en el ojo de la inversión. En concreto, por la comparación en el gasto respecto al resto de grandes ciudades. Así, señalan que los, oficialmente, 360.000 euros, suponen invertir 0,37 euros por habitante. Cifras que, según el edil Santiago Ballester, «están muy lejos no ya de Vigo, sino de cualquier otra gran ciudad española. Siendo la tercera capital de España, Zaragoza o Málaga doblan con creces el gasto. Y Madrid invierte 1,08 euros por habitante y Barcelona, 1,26 en comparación a nuestro 0,37».

Todo ello, pensando, según Ballester, que «esto no es apoyar al comercio y la hostelería, puesto que se abandona a su suerte las principales vías comerciales de la ciudad. Déjense de cifras penosas y adecuen de una vez las inversiones. Hay pocas luces en la calle y en el equipo de gobierno». ¿Cómo replica éste? Pues recordando que este año «el presupuesto ha aumentado un 119,6 por ciento, que redundará en un refuerzo de la iluminación del centro y sin dejar de lado la descentralización. A los barrios se les dota de iluminación desde el año 2015», en palabras del alcalde, Joan Ribó. Y es que desde el primer minuto han defendido que la estrategia del PP era llenar de luz la plaza municipal, pero abandonar los barrios. Este año serán trece las plazas de barrios que tendrán su propio árbol. El encendido de las luces será el próximo lunes, día 29, a las 19 horas. Mientras, ya funcionan la pista de hielo y el carrusel.