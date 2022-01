"El Gobierno de Ribó y PSOE tiene bloqueado desde hace dos años el proyecto del parque acuático junto al Bioparc". Así lo asegura al menos el PP en un comunicado en el que afirma que desde que se presentó el proyecto en 2022 no se ha avanzado nada y no se han pedido informes de la viabilidad del mismo, es decir que está paralizado, dejando a la ciudad sin una inversión privada de 25 millones que sería un nuevo polo de atracción de turistas a la ciudad.

La petición de la empresa del Bioparc no ha sido tramitada aún por el Gobierno de Ribó y PSOE en todo este tiempo. Según el expediente al que ha tenido acceso el PP, "ni se ha realizado ninguna gestión a los diferentes departamentos municipales para tramitar la petición". Dos años después de su presentación, el Ayuntamiento de València todavía no ha dado su visto bueno al proyecto de ampliación del Bioparc con un parque de aventuras y acuático.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha advertido que “esta es la forma habitual con la que el Gobierno de Ribó y PSOE tratan a los que quieren invertir en nuestra ciudad. Desde el año 2019 que se presentó el proyecto no se ha avanzado nada, y ahora el nuevo presentado por el Bioparc sigue bloqueado. Se trata de una inversión de 25 millones de euros, generación de empleo y atracción de turistas a nuestra ciudad. Pero, parece que a nuestro gobierno sólo le interesen la Reinas Magas más que en atraer inversiones a la ciudad y estamos perdiendo oportunidades por un gobierno perezoso que no vela por los intereses de la ciudad”.

El gobierno local rechazó el proyecto inicial, con 25 millones de euros de inversión, porque consideraba excesivo el gasto de agua previsto y pidió que se modificara, pero en el expediente no hay ningún informe que diga que sea inviable por el gasto de agua. “Un año después se dice que no a un proyecto cuando no se tiene la decencia de remitir al promotor ningún tipo de informe o respuesta”, añadió Catalá.

La plataforma ciudadana la Taula per la Partida, de la que forman parte vecinos expropiados en su día de las alquerías del Pouet para incorporar los terrenos a la zona de ampliación del Bioparc, presentará mañana por la tarde su alternativa sin parque acuático para las alquerías. Los vecinos demandan que las alquerías, en estado de abandono por la inacción de la empresa concesinaria y el ayuntamiento, se rehabiliten y recuperen para uso público vinculado con la huerta.