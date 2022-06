La vicealcaldesa de València y portavoz socialista en su ayuntamiento, Sandra Gómez, ha acusado este martes al PP de crear una "situación de inseguridad" en la ciudad "que no existe" y ha lamentado que lo haga cuando la capital valenciana vive "un buen momento, con una actividad económica importantísima".

Gómez se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de las Casitas Rosas de la Malva-rosa, preguntada por las críticas del PP referidas a seguridad y después de que este lunes la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, María José Catalá, hablara de un "aumento preocupante" de la delincuencia en València, censurara "la falta de acción por parte de los gobernantes" y señalara que esta ciudad se sitúa a la cabeza de criminalidad en España.

Catalá avanzó que ha pedido una reunión con el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para abordar esta cuestión después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, a quien acusó de "pasividad", no la atienda.

El mejor momento de la ciudad

Sandra Gómez ha asegurado que la capital valenciana está "viviendo un buen momento, con una actividad económica importantísima" y ha aseverado que "nunca ha habido tanta gente trabajando en la ciudad como a día de hoy". "Somos la gran ciudad de toda España con el porcentaje de crecimiento de empleo más alto", ha agregado.

"La ciudad de València es un referente no solo nacional, también internacional"

Además, ha subrayado su creatividad y ha declarado que València ha logrado hacer un nombre en "importantes proyectos", como "se ha visto en 2021 y 2022 con la Gala de los Goya, la Copa Davis o la Gala Michelín".

"La ciudad de València es un referente no solo nacional, también internacional" que "no atrae eventos efímeros con poco valor añadido sino muchos interesantes", ha agregado, tras lo que ha lamentado que ante eso "lo único que le queda a la derecha es falsear la situación" y hablar de una "inseguridad que no existe".