Solo 1 de cada 5 inquilinos de Aumsa ha pedido que les bonifiquen sus alquileres

La empresa municipal Aumsa del Ayuntamiento de València ha registrado sólo 94 solicitudes para recibir la bonificación en la renta de arrendamiento de las viviendas que tiene en alquiler. Tras la notable subida que se iba a aplicar a los arrendatarios de entre el 15 y el 30%, que se quejaron de la elevada cuantía que se les iba a aplicar, en el mes de enero se aprobó una moción para que “ningún inquilino de una vivienda de Aumsa pagará una renta que supere el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia familiar”.

Asimismo, se estableció un plazo de 3 meses, que finalizó el martes, para que los inquilinos presentaran las solicitudes de bonificación. Sin embargo, la mayoría de los afectados, o no se han enterado, o no han sabido cómo pedir estas bonificaciones, pero el caso es que no han presentado las solicitudes en tiempo y forma.

El resultado es que solo un pequeño porcentaje, uno de cada cinco inquilinos, ha solicitado estas ayudas en forma de bonificaciones. Aumsa ha registrado 94 solicitudes de arrendatarios para recibir la bonificación en el arrendamiento de las viviendas en alquiler dentro del plazo que se estableció para la presentación de las solicitudes y que finalizó el 30 de abril. De esta forma, sólo el 18% de los inquilinos han presentada la documentación, según indican fuentes municipales.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo Juan Giner “el pleno aprobó una bonificación para los inquilinos de las viviendas de Aumsa con la premisa clara de apoyar a las familias con menos ingresos, con la idea de que las familias con menos recursos económicos tuvieran una mayor bonificación”.

Dos inquilinas afectadas por la subida de Aumsa muestran sus contratos. / GERMAN CABALLERO

Alquileres adecuados a la renta de cada familia

La bonificación se aprobó en el pleno del pasado mes de enero, mediante una moción para que ningún inquilino de una vivienda en alquiler de Aumsa pague una renta mensual que supere el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia familiar. En este sentido, la moción establecía estas bonificaciones “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.3 del Decreto 68/2023 de la Generalitat para que ningún inquilino de la empresa pública Aumsa pague por renta de alquiler cantidad que supere el 25% de los ingresos de la unidad de convivencia con efectos de 1 de enero de 2024”.

“Desde el momento de su aprobación, ha continuado Juan Giner, se abrió un plazo para que aquellas personas que considerasen que reunían los requisitos presentasen su solicitud. Durante 2 meses se han presentado 94 solicitudes que Aumsa está revisando y analizando para ver si cumplen con los requisitos aprobados por el pleno”, añade el propio regidor.

Por ende, desde Aumsa se ha iniciado un proceso para requerir a los solicitantes la subsanación de la documentación presentada "ya que el 44% de las presentadas están incompletas".