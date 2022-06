Ante las protestas que se están produciendo en Benimámet a causa de la noticia de la construcción de un centro multifunción que incluiría un Centro de Recepción de Menores, la Asociación Cultural Cantarranes quiere expresar su "decepción y tristeza por los mensajes de miedo y odio escuchados en estos actos y se muestra favorable a la ubicación del Centro de Menores".

Este colectivo asegura que el proyecto incluye espacios "largamente reivindicados por el barrio, como un Centro Municipal de Servicios Sociales, un Centro de Día para personas mayores, la ampliación del Centro de Salud o un espacio de ocio para jóvenes".

Las muestras de rechazo en esta pedanía, se producen, según indica Cantarranes "por la falta de información y por la manipulación de los mensajes vertidos con ideas incendiarias sobre estos niños, niñas y adolescentes, criminalizados hasta la saciedad sin tener criterios claros de la realidad".

Benimàmet siempre se ha caracterizado por la calidad humana de sus vecinos y vecinas que debería ahora demostrarse con estos chicos y chicas, "que pueden tener situaciones vitales muy complejas y de gran vulnerabilidad, pero desde luego no son delincuentes ni violadores".

Los niños y niñas sufren situaciones de desamparo cuando son abandonados por sus familias; han recibido malos tratos o abusos sexuales por parte de las personas adultas de su unidad familiar; o cuando quienes ejercen la patria potestad o tutela sufren algún tipo de trastorno que les impide su asistencia. Estos son los casos en los que la Conselleria competente en materia de servicios sociales declara situación de desamparo y determina su tutela por la Administración Pública, quien deberá velar por él, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

En Benimàmet, "la previsión es la de albergar un centro de recepción en el que los menores no estarían más de 45 días, tiempo en el que se tramita otro tipo de solución como las familias acogedoras o de adopción, o un centro de acogida". Estos chicos y chicas, "ni siquiera van a ser escolarizados en los colegios o instituto de Benimámet y serán atendidos en todo momento por el personal del propio centro, por lo que el argumento que se esgrime en contra del centro por no tener nada que ofrecerles a estos niños y niñas, se cae por su propio peso, ya que no es necesario que el barrio ofrezca nada, sino que en estos centros se cuenta con los recursos suficientes para poderles atender en todo momento", matiza la entidad cultural en un comunicado.

La iniciativa de ubicar en Benimàmet el Centro de Menores, debería verse, según Cantarranes, "como una oportunidad para crecer como pueblo acogedor y no como una imposición negativa y desastrosa, demostrando que a pesar de las necesidades de la pedanía, esta también tiene mucho que ofrecer", finalizan sus portavoces.