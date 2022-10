El lado más solidario de Star Wars podrá verse el próximo sábado 22 de octubre en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Aquí tendrá lugar la ‘XII edición del Training Day', el evento más importante del año de la Legión 501 - Spanish Garrison, representante en España de un club internacional que combina la pasión por la famosa saga y la recreación cinematográfica de los personajes con la dedicación a causas sociales, como visitas a hospitales, desfiles y actos benéficos.

Más de 400 personajes del universo de ‘Star Wars’ desfilarán a partir de las 17.30 horas en los exteriores de libre acceso de la Ciutat de les Arts i les Ciències, en concreto, los paseos circundantes al Museu de les Ciències, el Umbracle, el Hemisfèric, el Palau de les Arts y CaixaForum. La asistencia del público será gratuita, sin necesidad de comprar un entrada para este evento que ha sido promovido por la Legión 501 - Spanish Garrison y organizado por la Ciutat de les Arts i les Ciències.

En el desfile participarán personas procedentes de toda España y de todas las edades, desde los 18 años a más de 60 años, e incluso familias seguidoras de la saga ya que existe la ‘Galactic Academy’ integrada por niños y niñas, la mayoría entre 6 y 14 años. La jornada comenzará con la instalación de 'photocalls' solidarios de 11.00 a 13.00 horas y por la tarde, de 19.30 a 20.30 horas, en el anillo perimetral del Hemisfèric. El público podrá hacerse fotos con sus personajes favoritos y así colaborar con la acción solidaria. Los fondos recaudados se destinarán de manera íntegra a la Casa Ronald McDonald de València, fundación elegida por la Legión 501 Spanish Garrison.

La Legión 501 se agrupa en diferentes Guarniciones conocidas con su nombre en inglés 'Garrisons', de ahí que en España sea la Spanish Garrison, integrado por fans de la saga de 'La guerra de las galaxias' que recrean con calidad cinematográfica los trajes y armaduras del bando imperial.

El universo Star Wars no puede ser, precisamente, más universal. Personas de todas las edades disfrutan con las caracterizaciones y en esta ocasión, con el añadido del carácter solidario. Estos son algunos de los ejemplos de participantes:

Marisol 35 años, enfermera, de Murcia. Oficial imperial.

Para Marisol, formar parte de esta comunidad es 'adentrarse en un universo completamente distinto y construído a la perfección. Te hace desear estar allí y querer ver y tocarlo todo. Vestir su ropas, viajar de planeta a planeta, ver sus soles, sus montes y sus ciudades". Forma parte de la Legión 501 desde hace poco y fue a través de su marido quien le trasmitió su pasión por Star Wars. Interpreta a un oficial imperial y es su primer Training Day "aunque no es la primera misión en la que participo con ellos. He ido durante años como apoyo y estaba deseando formar parte al cien por cien'.

Héctor Rico, 40 años, operario en fábrica de látex, de Petrer. Soldado Shadow Scott trooper

Para Héctor, 40 años y operario en una fábrica de látex, Star Wars es sinónimo de "nostalgia, niñez, emoción, aventura, jugar de pequeño con dos palos de colores en las que yo siempre era el bueno mientras mi padre me decía la famosa frase "yo soy tu padre". Y ahora sigue siendo lo mismo, una vez de adulto, soy yo el que se lo dice a mi hijo, motivo suficiente para seguir adorando esta saga. Es la primera vez que participa en un 'Day Training' y ante la pregunta de por qué forma parte de la Legion 501- Spanish Garrison, Hector, que de niño conoció lo que es estar ingresado en un hospital, responde que "simplemente ayudar, para mí el poder contribuir a causas benéficas haciendo algo que me gusta es recompensa suficiente". El personaje que interpreta es un "Shadow Scott trooper' un soldado de reconocimiento especialista en camuflaje. "Todo el mundo conoce a los moteros de Star wars, pero la verdad es que el negro es mucho más elegante".

Marisol Romera, 49 años, técnico de Turismo, de Murcia, residente en Valencia. Gunner.

Para Marisol las películas de Star Wars son 'muy especiales' ya que llegaron en un época en la que marcaron a mucha gente. "Son atemporales y su temática y personajes nos impresionaron, hasta el punto de seguirlas hasta hoy'. En 2006 se convirtió en la primer mujer piloto de la Garrison y es ya una veterana en los 'Training Day', los desfiles imperiales. Cuenta con varios trajes y en esta ocasión en la Ciutat de les Arts i les Ciències representará a un 'gunner'. Es "muy cómodo y así también doy la oportunidad a muchos otros compañeros pilotos". Se unió junto con su marido hace ya casi 20 años a la Legion 501 "porque compartimos el interés por la saga y por el 'customing' especializado de nuestros trajes, además de la satisfacción de realizar misiones solidarias con compañeros y amigos' .

Miguel Lara, 25 años, programador de Riba-roja. Boba Fett

La saga de Star Wars siempre le ha acompañado desde pequeño , "Me ha servido para desconectar, ya sea con las películas, los videojuegos o los juguetes en su momento". Esta pasión por la saga le llevó a contactar con la Legion 501 a través de unos amigos. Su personaje favorito y que representará en el desfile es Boba Fett. 'No sé si por el traje o el carisma que podía desprender, a día de hoy sigo sin saber explicarlo". "Cuando me enteré de que podía aportar mi grano de arena para causas benéficas y además, vestirme de mis personajes favoritos, no dudé un instante en formar parte de la Spanish Garrison"

Fernando Rodríguez, 39 años, médico de Cartagena. Palpatine.

Para Fernando, 'Star Wars' es un vínculo con su infancia 'una epoca de fascinación e ilusion, de juegos con mis primos. Es algo que hoy en día mantiene mi imaginación activa y la alimenta de nuevas historias". El próximo sábado 22 de octubre recreará al mismo emperador Palpatine al que considera 'un personaje muy divertido de representar, terrible, poderoso. Es la mano que mueve los hilos. La caracterización me gusta y como no soy alto, su complexión se ajusta a mi físico" . Ya tiene experiencia en participar en este tipo de eventos. "Si tienes la oportunidad de representar a un personaje de ficción, divertirte haciéndolo, conocer gente que disfrute de esto como tú y por el camino hacerlo por una buena causa, ¿Cómo decir que no?"