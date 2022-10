La celebración de Todos los Santos y la crisis energética llevan semanas calentando los precios en el mercado mayorista de flores. Si por una cuestión de lógica, el precio de la flor aumenta cuando llega esta temporada, las circunstancias actuales aún lo han disparado más. Sobre el 30 por ciento, en un cálculo conservador, han subido los costes. Y por extensión, la repercusión en el producto final. A pesar de lo cual, las familias acuden a adquirir flor con la que honrar a sus seres queridos. "Lo que pasa es que se gastan lo mismo, o incluso algo menos, y lo que hacen es comprar otro tipo de flor". Mas económica. "Lo dice Mari Carmen Rodríguez, de Flores Rodríguez, uno de los establecimientos que hay frente a la entrada principal del Cementerio General.

El trasiego es importante, pero podría ser mayor. Incluso hay malestar porque, esta este viernes no habían empezado a llegar las autorizaciones para instalar puestos de venta ambulante en la acera del cementerio, una alternativa que, quien consigue uno de los puestos, le permite hacer caja generosamente.

El precio viene disparado por el aumento de los precios, a lo que hay que añadir también el cierre de los viveros en Holanda, el país que centraliza la producción y distribución del mercado de la flor en Europa, por el encarecimiento de los coste de energía, que ha llevado al gobierno de los Países Bajos a parar la producción. "Hay menos producto y es más caro", concluye el portavoz de Flores El Calé, uno de los mayoristas de Mercaflor.

En Verdnatura, una de las grandes distribuidoras valencianas, destacan que "empresas como nosotros hemos empezado a generar nuestra propia energía mediante placas solares y eso nos ayuda a contener algo más los precios".

¿Qué calendario tiene la flor de Todos los Santos? "En septiembre ya aparece el género en la web para ir preparando los pedidos. Éstos llegan sobre el 17 y la distribución la empezamos entre el 22 y 23", para trasladarse a las tiendas e iniciar la confección de los centros y ramos, aparte de los que se hacen en el momento.

"Un centro a 14 euros no es caro ahora mismo"

A pie de calle "es que ha subido todo: todas las clases de flores, los transportes, la luz... venga de Ecuador o venga de Málaga. Es como si todos se hubiesen puesto de acuerdo".

Todo depende del tipo de flor. Una jardinera puede ir de 20 a 60, "hace unos años valía diez, veinte..., pero por entonces ganabas más dinero. Ahora un centro a 14 euros no es caro para cómo está la flor". Entre los remedios están también el de tener una sección de flor permanente, plástica. Y por si fuera poco hay que recordar cómo funciona el negocio: "tu compras el producto e incluso lo pagas por adelantado. Y si no lo vendes... te lo comes".

Con todo, en Verdnatura apuntan que el sector se ha recuperado durante 2022 al recibir todos los eventos (principalmente bodas) que no se celebraron en 2020 y 2021. Hay más clientes, aunque sean menos desprendidos.

No se dice, pero las estadísticas lo avalan: en Todos los Santos quizá no se venda más flor por persona, pero hay más personas que acuden. Más de lo esperado: el covid y el calor tienen la culpa.