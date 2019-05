Siete ideas 'low cost' para crear tu propio mini huerto en casa

Lo ecológico y lo natural cada vez se están abriendo más paso en nuestras vidas. Pero no sólo a la hora de llevar una vida sana o contaminar menos: este movimiento 'eco green' también ha llegado a nuestras casas. Las plantas o los elementos naturales se han convertido en toda una tendencia decorativa que nos acerca aún más a la naturaleza.

Y qué mejor idea para estar más en contacto con la naturaleza que plantando en casa tu propio huerto urbano. Para conseguirlo no necesitarás tener una terraza grande, con algo de espacio en tu cocina y un poco de luz natural podrás cultivar plantas como el perejil, romero, menta o cualquier otra que se te ocurra.



Los palets

Los palets se han convertido en los últimos años en los reyes de la decoración DIY ('Do it yourself' o 'Hazlo tú mismo'). Con ellos se pueden construir, mesas, sillones, piscinas e incluso casas. Así que, ¿cómo no iban a poder usarse también para hacer tu propio huerto casero?

Shutterstock

Con un sencillo palet podrás tener en tu cocina un huerto vertical en el que todas las plantas estarán a mano y no ocuparán mucho espacio.



Crea tu propio espacio



Los más manitas podrán construir su propio huerto en casa a partir de unos tablones de madera. No tiene por qué ser muy grande, bastará con crear un pequeño espacio en el que cultivar las plantas que necesitemos y convertir este rincón en un remanso de paz.

Pinterest

En tarros

Los tarros de cristal pueden convertirse en el lugar ideal en el que cultivar nuestras plantas. No cuestan mucho y podrás encontrarlos en cualquier parte y con multitud de formas y tamaños. Además, si quieres ponerte un poco más creativo, busca tarros con cristales de colores para darle a tu cocina un poco más de vida.

Camille Styles | Domestically Speaking | Crafts Unleashed

En tazas



¿Quieres dar una nueva vida a las tazas que ya no utilizas? Esta idea es una de las más originales ya que con ella no sólo cultivarás las plantas, sino que además sacarás a relucir las tazas que tengas guardadas en un armario y decorarás con ellas tu casa.

Peekabo Designs | Acultivatednest



Coloca tu minihuerto en una escalera

Las escaleras de mano, especialmente las de madera, se han convertido en toda una tendencia decorativa. Puedes utilizarlas a modo de estantería, para colgar textiles, zapatos, guirnaldas e incluso para crear con ellas árboles de Navidad de lo más originales. Así que, ¿Por qué no crear con ellas un huerto urbano en casa? Prueba a colocar sobre una escalera macetas con plantas a diferentes alturas para sorprender a tus invitados.

Craftionary | Diyhometutorials



Cuelga las macetas



Si eres fan de las clásicas macetas pero no tienes espacio en la cocina, una buena opción es colgarlas del techo o de la pared. Puedes aprovechar para pintar todas las macetas de un mismo color o colgarlas de una rama para darle a tu casa un toque rústico.

Thebirdandhersong | Ladelicateparenthese | Abeautifulmess

En estanterías



Los huertos verticales son una de las mejores soluciones a los problemas de espacio en casa. Si no quieres renunciar a ellos, prueba a cultivar tus plantas en pequeñas estanterías de especias en la cocina para tenerlas siempre a mano.