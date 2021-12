Calentarse este invierno sin gas, sin electricidad y sin leña y, encima, ahorrar en la factura mensual es posible. Con el precio de la electricidad y el gas por la nubes muchos han optado por no encender ni los aires acondicionados ni la calefacción y hacer frente al frío del invierno con sistemas alternativos y más baratos. Quienes disponen de chimenea en casa o preinstalación para una han recurrido a la leña y a las estufas para caldear sus viviendas. Se trata de un sistema de calefacción muy tradicional y también muy económico si se compara con las facturas que pueden llegar a final de mes de electricidad y gas.

Estufas compatibles para casas sin chimenea ni salida de humos

Sin embargo, las nuevas viviendas no suelen disponer de este tipo de preinstalaciones de chimenea para la saluda de humos y gases por la cubierta del edificio y resulta imposible utilizar una estufa. En estos casos todavía hay alternativas más allá del pijama, la bata y la manta. Se trata de un nuevo sistema de calefactores o estufas que utilizan un combustible que no genera gases y no requiere de salida de humos.

Son las estufas de bioetanol, un tipo de alcohol que genera una potente fuente de calor que es capaz de calentar cualquier estancia. El bioetanol es un alcohol puro y corriente que se obtiene a través de la fermentación de la fruta. Este combustible no tiene huella de carbono y no daña el medio ambiente.

Además de calentar, este tipo de estufas o chimeneas de bioetanol son una alternativa a las modernas chimeneas eléctricas o a las tradicionales de leña cuando se trata de conseguir la temperatura ideal para el hogar y al mismo tiempo lograr una decoración ideal. Las chimeneas de bioetanol ofrecen una fuente de calor segura y sumamente decorativa para el hogar, por lo que además de generar una atmósfera agradable y confortable para las personas, se convertirán en el centro de atención en la sala de estar y el comedor, y fascinarán a los invitados con su acogedora llama amarilla sin humo.