Sara Carbonero, operada de un cáncer de ovario

La periodista Sara Carbonero ha anunciado este martes que ha sido operada de un tumor maligno en un ovario, por el que se someterá a tratamiento en los próximos meses.



En un mensaje en su cuenta de la red social Instagram, la periodista explica que el tumor fue detectado en una revisión médica hace unos días, "cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto", en referencia al infarto que sufrió su marido, el futbolista Iker Casillas, el pasado 1 de mayo mientras entrenaba con su equipo, el Oporto, en la ciudad portuguesa.



"Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", indica Carbonero en ese mensaje, en el que asegura estar "tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien".



"Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía quedan unos meses de luchas mientras sigo el tratamiento correspondiente", prosigue la periodista, quien pide a sus compañeros de profesión "respeto y comprensión" en estos momentos "tan difíciles y delicados para mí y mi familia".



En la cuenta de la citada red social, Carbonero ha publicado también un poema de Haruki Murakami.