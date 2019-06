Imanol Arias, "tranquilo" y con ganas de que "todo llegue al final"

Imanol Arias está tranquilo tras enterarse que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por fraude fiscal junto a Ana Duato. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone juzgar a los actores junto a otras 29 personas físicas y jurídicas por el llamado caso Nummaria, el despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evadiesen impuestos.

Ante estas primeras informaciones, Imanol Arias se encuentra tranquilo, aunque asegura que no ha habido delito: "Estaba previsto y ahora se establece que el juicio es por fraude fiscal por lo tanto no hay delito, además se indica que yo he entregado las cantidades". Además, el actor está deseando que el caso Nummaria siga adelante para quitárselo de una vez por todas: "Así que ya mejor que todo llegue al final".

Imanol confía en la Justicia y así lo ha contado en las puertas de su casa. Arias desvela que no solo serán Ana Duato y él son los que están juzgados por este asunto de fraude fiscal sino que habrá más de 30 personas a pesar de tener la suerte de no ser conocidas: "Y 31 personas más, que suerte tienen esas personas de que nadie se interese por ellas".