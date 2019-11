El sorprendente nuevo 'look' de Edmundo Arrocet

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos llevan un tiempo alejados de las polémicas y también del foco mediático. Parece que la pareja está cansada de todas las cosas que se han dicho de ambos en los platós de televisión y medios de comunicación y no quieren hacen ninguna declaración al respecto. Ahora, el cantante ha explicado cómo se encuentra la que fuera la reina de las mañana.

"Sí, ella sí. Soy consciente, es cierto que Teresa si se enoja, ella está acostumbrada a otro tipo de periodismo", ha confesado Edmundo Arrocet, quien luce un sorprendente nuevo 'look'.

En los últimos tiempos, María Teresa Campos ha dejado de tener buena relación con el programa con el que un día colaboró, 'Sálvame', donde han sido muy críticos con su actitud con la prensa en los últimos tiempos y además, también con su relación sentimental.

La nueva imagen de Edmundo Arrocet / EP

El humorista también se ha mostrado cansado con las falacias que giran en torno a su persona: "Soy consciente, me inventan cada cosa, me han matado tantas veces, me han echado de casa, me han dado voces en un centro comercial, se han inventado tantas cosas... Es terrible". Y sobre las muchas cuestiones que ha habido sobre la posible boda entre Bigote y María Teresa Campos, este apoya las palabras de su novia y confiesa que: "No, claro que no, a nuestra edad... Capaz que el día que lo hagamos nos morimos -se ríe-".

Bigote Arrocet ha asegurado que no va a tomar medidas legales contra todas las mujeres que han afirmado, de alguna manera o de otra, que han tenido un romance con el actor mientras este ya tenía una relación sentimental con María Teresa Campos: "No, yo sé cómo funciona la tele y bueno, que digan cosas de mí lo puedo ver bien, pero que me estén matando y que estén contando cosas que no son verdad, me han sacado con mi hija mayor que tiene 45 años, me han sacado con mis hermanas... A mí me da igual".